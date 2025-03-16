 
الأحد 2025-03-16 02:46 م
 




            

        








    

        

        

            مأساة طفلة تركية.. أرادت الدفء فاحترقت داخل مدرستها
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                عت
            
                

                    تعبيرية 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        02:39 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                تعرضت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات لحروق من الدرجة الثالثة غطت 40% من جسدها في حادثة مأساوية داخل فصل دراسي في ولاية أضنة التركية. الطفلة، التي كانت تحاول تدفئة يديها بجانب مدفأة الحطب، اشتعلت ملابسها فجأة، ما أدى إلى إصابتها. هرعت خارج الفصل، وسارع أحد موظفي المدرسة لإطفاء النيران.
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تم نقل الطفلة إلى المستشفى حيث تخضع للعلاج في وحدة الحروق بالعناية المركزة. وأعرب والدها عن استيائه من عدم وجود مدرس مناوب وقت الحادث، مطالبًا بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين. مديرية التربية الوطنية في أضنة أعلنت عن فتح تحقيق إداري في الحادث.
 
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                                عت
                            
                    
                    

                        
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                            مأساة طفلة تركية.. أرادت الدفء فاحترقت داخل مدرستها
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                                م
                            
                    
                    

                        
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                                تغ
                            
                    
                    

                        
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