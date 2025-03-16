مأساة طفلة تركية.. أرادت الدفء فاحترقت داخل مدرستها

تم نقل الطفلة إلى المستشفى حيث تخضع للعلاج في وحدة الحروق بالعناية المركزة. وأعرب والدها عن استيائه من عدم وجود مدرس مناوب وقت الحادث، مطالبًا بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين. مديرية التربية الوطنية في أضنة أعلنت عن فتح تحقيق إداري في الحادث.
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