مأساة في إسبانيا.. فتاة مغربية تخسر شقيقها وتفقد والدتها

الوكيل الإخباري- وصلت فتاة مغربية (17 عاماً) سباحة إلى مدينة سبتة الإسبانية، فيما غرق شقيقها البالغ ثماني سنوات في البحر المتوسط، وفُقدت والدتها خلال محاولة العبور من المغرب.

اضافة اعلان



وروت الفتاة أنها شاهدت انتشال جثة شقيقها قبل أن تنفصل عن والدتها، وعاشت أياماً بمفردها بعدما تعذر إيواؤها بسبب اكتظاظ مراكز القُصّر.