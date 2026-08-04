مأساة في إسبانيا.. فتاة مغربية تخسر شقيقها وتفقد والدتها

وروت الفتاة أنها شاهدت انتشال جثة شقيقها قبل أن تنفصل عن والدتها، وعاشت أياماً بمفردها بعدما تعذر إيواؤها بسبب اكتظاظ مراكز القُصّر.
وتأتي قصتها ضمن أزمة إنسانية يواجهها مئات القاصرين في سبتة، بينما يناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تداعيات موجة الهجرة الأخيرة.
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