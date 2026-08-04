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مأساة في إسبانيا.. فتاة مغربية تخسر شقيقها وتفقد والدتها

صثي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:13 ص

الوكيل الإخباري-   وصلت فتاة مغربية (17 عاماً) سباحة إلى مدينة سبتة الإسبانية، فيما غرق شقيقها البالغ ثماني سنوات في البحر المتوسط، وفُقدت والدتها خلال محاولة العبور من المغرب.

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وروت الفتاة أنها شاهدت انتشال جثة شقيقها قبل أن تنفصل عن والدتها، وعاشت أياماً بمفردها بعدما تعذر إيواؤها بسبب اكتظاظ مراكز القُصّر.


وتأتي قصتها ضمن أزمة إنسانية يواجهها مئات القاصرين في سبتة، بينما يناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تداعيات موجة الهجرة الأخيرة.

 
 


gnews

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