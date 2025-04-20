مأساة في إنديانا.. وفاة طفلة وسيدة خمسينية إثر هجوم كلاب داخل منزل

الوكيل الإخباري- شهدت بلدة هنتنغبورغ بولاية إنديانا الأمريكية حادثًا مأسويًا، راح ضحيته طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وسيدة خمسينية، بعد تعرضهما لحادث مأساوي داخل منزل واحد، بحسب ما أعلنته السلطات .

اضافة اعلان



ووفق بيان الشرطة، توجهت الفرق المختصة يوم الاثنين 14 أبريل إلى المنزل بعد تلقي بلاغ عن حالة طارئة، حيث عُثر على الطفلة إيفلين لوبيز والسيدة أوليفا مورا ريغالادو (53 عامًا) في حالة فقدان للوعي.

ورغم تدخل الإسعاف، توفيت ريغالادو في المكان، فيما تم نقل الطفلة إلى مستشفى قريب، لكنها فارقت الحياة لاحقًا.



التحقيقات أوضحت أن ريغالادو تعرضت لأزمة صحية حادة نتيجة حالة طبية مزمنة، وبعد غياب الإشراف البشري، تعرضت الطفلة لهجوم عنيف من سبعة كلاب كانت في المنزل، من بينها ستة من نوع بيتبول وواحد بودل.



وأكدت الشرطة أن الحادث غير جنائي، ولن تُوجَّه أي اتهامات، واصفة ما جرى بأنه "حادث مأساوي نجم عن سلسلة من الظروف المؤسفة".