مأساة في إنديانا.. وفاة طفلة وسيدة خمسينية إثر هجوم كلاب داخل منزل

ووفق بيان الشرطة، توجهت الفرق المختصة يوم الاثنين 14 أبريل إلى المنزل بعد تلقي بلاغ عن حالة طارئة، حيث عُثر على الطفلة إيفلين لوبيز والسيدة أوليفا مورا ريغالادو (53 عامًا) في حالة فقدان للوعي.
ورغم تدخل الإسعاف، توفيت ريغالادو في المكان، فيما تم نقل الطفلة إلى مستشفى قريب، لكنها فارقت الحياة لاحقًا.
التحقيقات أوضحت أن ريغالادو تعرضت لأزمة صحية حادة نتيجة حالة طبية مزمنة، وبعد غياب الإشراف البشري، تعرضت الطفلة لهجوم عنيف من سبعة كلاب كانت في المنزل، من بينها ستة من نوع بيتبول وواحد بودل.
وأكدت الشرطة أن الحادث غير جنائي، ولن تُوجَّه أي اتهامات، واصفة ما جرى بأنه "حادث مأساوي نجم عن سلسلة من الظروف المؤسفة".
-
أخبار متعلقة
-
كيف تتخلص من رطوبة الجدران نهائيا؟ إليك الحلول الفعالة
-
هل تعلم أن مذاق قهوتك يختلف وفقا للكوب الذي تستخدمه؟
-
السماء تبتسم للأرض في ظاهرة فلكية نادرة
-
وفاة ممرض عراقي خلال تأدية عمله تُشعل موجة تضامن عبر مواقع التواصل
-
سوريا.. اندلاع حرائق ضخمة في مدينة مصياف بريف حماة (صور)
-
بعد تدخل السيسي لحل أزمته.. من هو مؤمن عادل صاحب سلسلة 'بـ لبن'؟
-
حيلة منزلية مذهلة لتنظيف السجاد دون قطرة ماء!
-
تجنّب هذه العادات للحفاظ على أرضياتك الخشبية.. نصائح بسيطة تُطيل عمرها