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مأساة في المغرب.. وفاة طفل 6 سنوات داخل حافلة مدرسية مغلقة

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تعبيرية
 
الإثنين، 26-05-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه داخل سيارة نقل مدرسي بمنطقة ساحل بوطاهر قرب تاونات، المغرب، نتيجة اختناق يُحتمل أنه ناتج عن بقائه داخل المركبة المغلقة بعد نزول السائق.

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وأوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطفل تُرك داخل السيارة مغلقة الأبواب، ما أدى إلى وفاته. وقد أمرت النيابة العامة في المغرب بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة، إلى جانب مواصلة الأبحاث القضائية في القضية.

 

لبنان 24

 
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