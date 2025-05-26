مأساة في المغرب.. وفاة طفل 6 سنوات داخل حافلة مدرسية مغلقة

وأوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطفل تُرك داخل السيارة مغلقة الأبواب، ما أدى إلى وفاته. وقد أمرت النيابة العامة في المغرب بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة، إلى جانب مواصلة الأبحاث القضائية في القضية.
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