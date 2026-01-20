الثلاثاء 2026-01-20 11:06 ص

مأساة في جبال ريفرسايد: متسلق يلقى مصرعه أثناء إنقاذ أصدقائه

رحلة البحث عن الأربعة المفقودين
 
الوكيل الإخباري-   تحولت رحلة تنزّه في جبال مقاطعة ريفرسايد الأمريكية إلى مأساة، بعدما لقي أحد المتنزهين مصرعه أثناء محاولته إنقاذ أصدقائه الذين تاهوا في منطقة جبلية وعرة.

وأفاد مكتب الشريف أن الحادث وقع قرب الطريق السريع رقم 74 في منطقة أنزا، حيث فُقد أربعة متنزهين صباح السبت، ما دفع أحد أفراد المجموعة للخروج منفردًا للبحث عنهم، قبل أن يفقد هو الآخر.


وبعد بلاغ تلقته الشرطة مساءً، أُطلقت عملية بحث واسعة شاركت فيها فرق الإنقاذ الجبلي والطيران، وتمكنت من العثور على المتنزهين الأربعة وإنقاذهم سالمين.


غير أن فرق الإنقاذ عثرت لاحقًا على المتنزه الذي خرج لإنقاذهم متوفى أسفل جرف صخري بارتفاع نحو 150 قدمًا، وأُعلن عن وفاته في موقع الحادث.


وتولى مكتب الطب الشرعي التحقيق في الواقعة، فيما امتنعت السلطات عن الكشف عن هوية الضحية لحين إبلاغ ذويه.

 

