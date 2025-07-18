مأساة في مصر القديمة وشبرا .. انهياران وسقوط قتلى ومصابين

05:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738638 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهدت القاهرة اليوم انهيار عقارين سكنيين في منطقتين مختلفتين خلال ساعة واحدة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. اضافة اعلان





في البداية، انهار عقار مكوّن من 4 طوابق في منطقة مصر القديمة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي.



وبعد أقل من ساعة، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بانهيار عقار آخر مكوّن من 3 طوابق في منطقة ساحل شبرا، وسارعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث بدأت عمليات الإنقاذ لانتشال المصابين المحتملين من تحت الأنقاض.



أُصيب 5 أشخاص على الأقل في انهيار العقار بمنطقة مصر القديمة، بينما توفي شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، وجارٍ حصر باقي الضحايا في العقارين.



وأكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أن عقار شبرا انهار صباح اليوم وكان خاليًا من السكان، ولكنه تسبب في وفاة أحد المارة، مشيرًا إلى أن العقار حدث به انهيار جزئي.



وأضاف محافظ القاهرة، أن العقار كان قديمًا ومكوّنًا من 3 طوابق وكان آيلًا للسقوط، مما استدعى إخلاءه في وقت سابق، لافتًا إلى أنه لم يؤثر على العقارات المحيطة به.



وأكد أن محافظة القاهرة مستمرة في إجراءات التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، حيث يتم حصرها والتعامل السريع معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.



روسيا اليوم