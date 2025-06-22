مأساة يوم الأب.. وفاة رجل أميركي أنقذ ابنتيه من الغرق في فلوريدا

ورغم إغلاق أبراج الإنقاذ قبل 20 دقيقة من الحادث، إلا أن فرق الإنقاذ كانت لا تزال قريبة ووصلت خلال دقائق. في الأثناء، قفز أحد السياح إلى الماء بعد سماعه صرخات استغاثة، وتمكن بشجاعة من إبقاء الطفلة الثانية طافية حتى وصلت فرق الإنقاذ.
ورغم جهود الإنعاش القلبي الرئوي، أُعلن عن وفاة الأب في المستشفى. وتم نقل الطفلتين والسائح لتلقي العلاج، حيث خرج الأخير بعد تحسن حالته، فيما وُصفت حالة الطفلة بالـ"مطمئنة".
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