الأحد 2025-06-22 12:19 م
 

مأساة يوم الأب.. وفاة رجل أميركي أنقذ ابنتيه من الغرق في فلوريدا

فافا
من موقع الحادث
 
الأحد، 22-06-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري- تحوّل احتفال عائلي بيوم الأب على أحد شواطئ فلوريدا إلى مأساة، بعد وفاة رجل أثناء محاولته إنقاذ ابنتيه من الغرق قبالة سواحل مدينة فورت لودرديل.

اضافة اعلان

 

وكان أنطون ويلسون (33 عامًا) برفقة أسرته قرب فندق "بي أوشن ريزورت" عندما لاحظ أن ابنتيه تواجهان صعوبة في السباحة، فسارع إلى المياه وتمكن من مساعدة إحداهما على الطفو، قبل أن تبتلعه الأمواج.


ورغم إغلاق أبراج الإنقاذ قبل 20 دقيقة من الحادث، إلا أن فرق الإنقاذ كانت لا تزال قريبة ووصلت خلال دقائق. في الأثناء، قفز أحد السياح إلى الماء بعد سماعه صرخات استغاثة، وتمكن بشجاعة من إبقاء الطفلة الثانية طافية حتى وصلت فرق الإنقاذ.


ورغم جهود الإنعاش القلبي الرئوي، أُعلن عن وفاة الأب في المستشفى. وتم نقل الطفلتين والسائح لتلقي العلاج، حيث خرج الأخير بعد تحسن حالته، فيما وُصفت حالة الطفلة بالـ"مطمئنة".

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

فلفل

فن ومشاهير قضية شجون الهاجري تتفاعل.. ومحاميها يحذر!!

ب

عربي ودولي هيئة الرقابة النووية المصرية تصدر بيانا حول الضربة الأمريكية لإيران

فعهب

أخبار الشركات زين الأردن تطلق ذراعها التأميني "زين إنشور” بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن

مظاهرة تدعو لعدم الحرب مع إيران

عربي ودولي إدارة ترامب تستعد لرد إيراني مقلق في الساعات الـ48 المقبلة

قفرلب

منوعات سقوط جماهير في الجزائر.. احتفالات التتويج تنتهي بمأساة - فيديو

نا

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

فافا

منوعات مأساة يوم الأب.. وفاة رجل أميركي أنقذ ابنتيه من الغرق في فلوريدا

ل

أخبار محلية الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 250 سلعة



 
 





الأكثر مشاهدة