مأساة يوم الأب.. وفاة رجل أميركي أنقذ ابنتيه من الغرق في فلوريدا

الوكيل الإخباري- تحوّل احتفال عائلي بيوم الأب على أحد شواطئ فلوريدا إلى مأساة، بعد وفاة رجل أثناء محاولته إنقاذ ابنتيه من الغرق قبالة سواحل مدينة فورت لودرديل.

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وكان أنطون ويلسون (33 عامًا) برفقة أسرته قرب فندق "بي أوشن ريزورت" عندما لاحظ أن ابنتيه تواجهان صعوبة في السباحة، فسارع إلى المياه وتمكن من مساعدة إحداهما على الطفو، قبل أن تبتلعه الأمواج.



ورغم إغلاق أبراج الإنقاذ قبل 20 دقيقة من الحادث، إلا أن فرق الإنقاذ كانت لا تزال قريبة ووصلت خلال دقائق. في الأثناء، قفز أحد السياح إلى الماء بعد سماعه صرخات استغاثة، وتمكن بشجاعة من إبقاء الطفلة الثانية طافية حتى وصلت فرق الإنقاذ.



ورغم جهود الإنعاش القلبي الرئوي، أُعلن عن وفاة الأب في المستشفى. وتم نقل الطفلتين والسائح لتلقي العلاج، حيث خرج الأخير بعد تحسن حالته، فيما وُصفت حالة الطفلة بالـ"مطمئنة".