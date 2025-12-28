مؤثرة بريطانية شهيرة تعلن وفاة طفلتها الصغرى بعد أقل من عام على فقدان الكبرى - فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ميليسا ماي كارلتون وزوجها توم وفاة ابنتهما الصغرى مولي، في مأساة جديدة تضرب العائلة بعد أقل من عام على فقدان ابنتهما الكبرى آبي.

اضافة اعلان



وأكدت ميليسا الخبر عبر منشور مؤثر على حسابها في إنستغرام، معبّرة عن صدمتها وحزنها العميق، لا سيما أن آبي كانت قد توفيت في أبريل 2024 عن عمر تسع سنوات إثر إصابتها بتعفن الدم. وأشارت إلى أن العائلة تمر بحالة من الحزن والإنهاك النفسي، مطالبة متابعيها بالدعاء لهم.



كما أعربت عن قلقها على طفليها الآخرين، هاري وليلي، في ظل هذه الخسارة المزدوجة. وبعد انتشار تكهنات حول سبب الوفاة، أوضحت ميليسا أن السبب الرسمي لم يُحدَّد بعد، إلا أن الأطباء يشتبهون بوجود حالة قلبية وراثية قد تكون وراء وفاة مولي وربما آبي أيضًا.



وأكدت أن مشاركتها لهذه التفاصيل تهدف إلى رفع الوعي حول حالات الوفاة المفاجئة غير المتوقعة لدى الأطفال، شاكرة كل من قدّم الدعم والمواساة للعائلة.

View this post on Instagram A post shared by MELISSA MAE ✨ Linen & Grace (@melissamaecarlton)