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مات والده دهساً أمام عينيه.. صورة طفل تشغل المصريين

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طفل محافظة المنوفية باكيا جوار جثة والده
 
السبت، 19-07-2025 12:05 م

الوكيل الإخباري-   انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة لطفل يبكي بجوار جثة والده، الذي توفي في حادث دهس، بمحافظة القليوبية.

وبحسب رواد مواقع التواصل، رحل الوالد بينما كان ممسكا بيد طفله الصغير.

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