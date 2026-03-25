مادة سامة في ملابس "الموضة السريعة" قد ترتبط بالسرطان والتوحد

وفي هذا السياق، أجرى الباحثون دراسة كشفت أن بعض قطع الملابس قد تحتوي على الرصاص، وهو معدن ثقيل يمكن أن يتسرب إلى الجسم عبر الجلد أو الفم، ما قد يؤدي إلى أضرار في الدماغ والجهاز العصبي وقد يتسبب في الإصابة بالسرطان والتوحد، ويرتبط باضطرابات سلوكية ومشكلات في النمو، إضافة إلى تأثيرات سلبية على الأوعية الدموية قد ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
ويؤكد الخبراء أنه لا يوجد مستوى آمن للتعرض للرصاص، رغم أن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية تضع حدا أقصى يبلغ 100 جزء في المليون في ملابس الأطفال.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي في ولاية إنديانا، أن 11 قميصا من ملابس الأطفال المصنفة ضمن "الموضة السريعة"، والمصبوغة بألوان متعددة، احتوت جميعها على مستويات من الرصاص تتجاوز الحد الآمن الموصى به. كما بيّنت النتائج أن الملابس ذات الألوان الزاهية، مثل الأحمر والأصفر، سجلت أعلى نسب من هذا المعدن.
