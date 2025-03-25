الثلاثاء 2025-03-25 08:43 ص
 

ماسك يعلق بشكل مثير على فضيحة مجلة "Atlantic"

رجل الأعمال الأمريكي ورئيس وزارة فعالية الحكومة الأمريكية (DOGE) إيلون ماسك
رجل الأعمال الأمريكي ورئيس وزارة فعالية الحكومة الأمريكية (DOGE) إيلون ماسك
 
الثلاثاء، 25-03-2025 07:17 ص
الوكيل الإخباري-   قال رجل الأعمال الأمريكي ورئيس وزارة فعالية الحكومة الأمريكية (DOGE)، إيلون ماسك، إن الصفحة الثانية من مجلة The Atlantic هي أفضل مكان لإخفاء الجثة، لأن أحدًا لا يصل إليها في القراءة.اضافة اعلان


وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي X: "الصفحة الثانية من مجلة أتلانتيك هي أفضل مكان لإخفاء الجثة، لأن أحدًا لا يصل إليها في القراءة".

يوم أمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لا يعلم شيئًا حول إضافة صحفي من مجلة The Atlantic عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية شارك فيها كبار المسؤولين لمناقشة توجيه ضربات ضد الحوثيين في اليمن.

وكان رئيس تحرير المجلة، جيفري غولدبرغ، قد زعم أن مسؤولين أمريكيين كبارًا ضموه عن طريق الخطأ إلى غرفة دردشة لمناقشة الضربات ضد حركة أنصار الله (الحوثيين). وقال إن المجموعة، التي تسمى "مجموعة الحوثيين"، كانت تستضيف "مناقشة سياسية جذابة" تشمل حسابات بأسماء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيتر هيغسيث، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز، بعد حديث غولدبرغ عن تلقيه مسبقًا عبر تطبيق سيغنال خطة تفصيلية للغارات الأمريكية في 15 مارس ضد الحوثيين: "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة الرقم عن طريق الخطأ".

ووفقًا لمزاعم غولدبرغ، فإنه تلقى في 11 مارس طلب اتصال على تطبيق سيغنال من مستخدم تم تعريفه باسم مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وقال: "خطر ببالي على الفور أن شخصًا ما قد يكون منتحلًا لشخصية والتز من أجل الإيقاع بي بطريقة ما". موضحًا أنه "قبل طلب الاتصال، على أمل أن يكون هذا هو مستشار الأمن القومي الفعلي، وأنه يريد التحدث عن أوكرانيا، أو إيران، أو أي مسألة مهمة أخرى".

روسيا اليوم
 
 
gnews

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