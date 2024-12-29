ماسك يعلق على مشروع نشر محطة روسية للطاقة النووية على القمر

وكتب الملياردير الأمريكي عبر منصة "إكس" تعليقا على منشور لوسيلة إعلام روسية حول هذا الموضوع: "مثير للاهتمام".
وأمس السبت أفادت الخدمة الصحفية لـ"روس كوسموس" أنه سيتم إيصال محطة روسية للطاقة النووية إلى القمر في الفترة من 2033 إلى 2035.
وذكّرت "روس كوسموس" بأن الباحثين الروس مع زملائهم الصينيين وممثلي دول أخرى يعملون على تطوير مشروع للمحطة القمرية العلمية الدولية.
كما أعلنت "روس كوسموس" أن مدة الرحلات الاستكشافية للمركبات الفضائية المأهولة الروسية إلى محطة الفضاء الدولية ستتم زيادتها قريبا من ستة أشهر إلى ما بين سبعة وتسعة أشهر.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
"جيجو" الكورية تعتذر عن كارثة الطائرة .. وتتعهد بالمساعدة
-
تحذير عالمي من لعبة "كرات الماء" للأطفال
-
حوادث بوينغ لا تنتهي .. رعب في السماء وحرائق على الأرض
-
اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا .. فيديو
-
الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة مشردين في تاريخها
-
هذه العلامة .. دليل على أخطر الأمراض النفسية
-
5 سمات تكشف أن المتزوجين أكثر سعادة من العازبين.. تعرف عليها
-
بعد اقتراب قياسي من الشمس.. كشف حالة المسبار "باركر"