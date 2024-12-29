ماسك يعلق على مشروع نشر محطة روسية للطاقة النووية على القمر

الوكيل الإخباري- علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بكلمتين على خطط مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لإرسال محطة روسية للطاقة النووية إلى القمر بحلول عام 2035.



وكتب الملياردير الأمريكي عبر منصة "إكس" تعليقا على منشور لوسيلة إعلام روسية حول هذا الموضوع: "مثير للاهتمام".



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