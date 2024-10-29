مالك "تيك توك" يتصدر قائمة أثرياء الصين

تنحى تشانغ (41 عامًا) عن منصب الرئيس التنفيذي لبايت دانس في عام 2021، وأصبح الفرد الـ18 الذي يتربع على عرش أغنياء الصين خلال 26 عامًا منذ نشر قائمة هورون لأثرياء الصين لأول مرة.
وتفوق تشانغ على قطب المياه المعبأة تشونغ شانشان، الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد أن انخفضت ثروته بنسبة 24% إلى 47.9 مليار دولار.
110 مليارات دولار
وعلى الرغم من معركة قانونية بشأن أصولها في الولايات المتحدة، نمت إيرادات بايت دانس العالمية بنسبة 30% العام الماضي إلى 110 مليارات دولار، مما ساعد في رفع ثروة تشانغ الشخصية.
وجاء في المركز الثالث على القائمة مؤسس شركة تينسنت، بوني ما، بينما تراجع كولين هوانغ، مؤسس شركة بي.دي.دي هولدينغ، إلى المركز الرابع، حتى مع استمرار نمو إيرادات منصتي التجارة الإلكترونية، بيندودو وتيمو، التابعتين لشركته.
وتراجع عدد المليارديرات في القائمة بواقع 142 إلى 753، بانخفاض يزيد عن الثلث عن ذروته في 2021.
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