مانشستر.. شجار على متن طائرة يتسبب بمنع راكبين من السفر مدى الحياة

وفي تطور لاحق، شوهد أحد ضباط الشرطة وهو يبعد راكبا عن الأرض، فيما كان صوت آخر يردد "حان وقت الرحيل". كما ظهر أحد الركاب ممسوكا من رأسه من قبل رجل آخر، بينما تدخل أحد أفراد طاقم الضيافة لنقل أحد المتورطين إلى مؤخرة الطائرة في محاولة لاحتواء الموقف.
واضطرت الطائرة التابعة لشركة Jet2 لتحويل مسارها إلى Brussels، حيث صعد عناصر الشرطة إلى متنها وأنزلوا الراكبين المتسببين في الشجار، قبل أن تتابع الرحلة طريقها إلى مانشستر في وقت متأخر من مساء أمس.
