مانشستر.. شجار على متن طائرة يتسبب بمنع راكبين من السفر مدى الحياة

الأحد 2026-02-15 01:20 م

شجار على متن طائرة يتسبب بمنع راكبين من السفر مدى الحياة (فيديو)
جانب من المشاجرة
 
الأحد، 15-02-2026 12:08 م

الوكيل الإخباري-   أثار قرار حظر راكبين من السفر مدى الحياة بعد تورطهما في شجار على متن رحلة جوية متجهة إلى مانشستر جدلا واسعا.

وتحولت الرحلة إلى أجواء من الفوضى والعنف، ما استدعى تدخل الشرطة بشكل عاجل. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة عدداً من الركاب وهم يتشاجرون داخل الطائرة، بينما وثق مقطع آخر ثلاثة رجال يقفون في ممر الطائرة، حيث حاول أحدهم انتزاع هاتف أحد الركاب، قبل أن يمد يده نحو وجه الرجل الذي أمامه. وبدا ركاب آخرون وهم يراقبون المشهد وسط صرخات وتعالت أصوات الاستغاثة داخل المقصورة.

وفي تطور لاحق، شوهد أحد ضباط الشرطة وهو يبعد راكبا عن الأرض، فيما كان صوت آخر يردد "حان وقت الرحيل". كما ظهر أحد الركاب ممسوكا من رأسه من قبل رجل آخر، بينما تدخل أحد أفراد طاقم الضيافة لنقل أحد المتورطين إلى مؤخرة الطائرة في محاولة لاحتواء الموقف.

واضطرت الطائرة التابعة لشركة Jet2 لتحويل مسارها إلى Brussels، حيث صعد عناصر الشرطة إلى متنها وأنزلوا الراكبين المتسببين في الشجار، قبل أن تتابع الرحلة طريقها إلى مانشستر في وقت متأخر من مساء أمس.

 
 


