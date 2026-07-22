ما أفضل درجة لضبط المكيف في الحر الشديد؟

ورغم شيوع ضبط المكيف عند 25 درجة مئوية، يؤكد خبراء أن هذه الدرجة قد لا تناسب جميع الحالات، إذ تتأثر كفاءة التبريد بعوامل عدة، أبرزها عزل المبنى، ورطوبة الجو، والفارق بين درجات الحرارة داخل المنزل وخارجه.
وينصح الخبراء بضبط درجة حرارة المكيف بين 22 و24 درجة مئوية خلال الأجواء شديدة الحرارة، لتجنب الضغط الزائد على الضاغط (الكومبريسور)، مع أهمية تنظيف الفلاتر بشكل دوري، وإغلاق الستائر للحد من دخول الحرارة، واستخدام المروحة لتوزيع الهواء بشكل أفضل.
وأشاروا إلى أن اتباع هذه الإجراءات يساعد في الحصول على تبريد فعّال مع تقليل استهلاك الكهرباء والمحافظة على أداء أجهزة التكييف.
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