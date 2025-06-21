السبت 2025-06-21 02:58 م
 

ما أقصى مدة مسموح بها للتأشيرة السياحية إلى دبي؟

بربل
تعبيرية
 
السبت، 21-06-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، ومع تزايد عدد الزوار، تأتي التأشيرات السياحية كأحد أهم الإجراءات التي يجب فهمها لضمان إقامة قانونية.

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أنواع التأشيرات السياحية:
تأشيرة الـ 30 يومًا: مناسبة للرحلات القصيرة.
تأشيرة الـ 90 يومًا: تمنح إقامة أطول لمن يرغب في استكشاف دبي براحة أكبر.


التأشيرات متعددة الدخول: تسمح بزيارة دبي أكثر من مرة خلال سنة أو سنتين، وتناسب المسافرين المتكررين.


الشروط والمتطلبات:
تعتمد التأشيرة على الجنسية، وقد تختلف شروط التقديم والرسوم بناءً على نوع التأشيرة.
يجب التأكد من صلاحية جواز السفر وأوراقك قبل التقديم.

 

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