ما أقصى مدة مسموح بها للتأشيرة السياحية إلى دبي؟

الوكيل الإخباري- تُعد دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، ومع تزايد عدد الزوار، تأتي التأشيرات السياحية كأحد أهم الإجراءات التي يجب فهمها لضمان إقامة قانونية.

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أنواع التأشيرات السياحية:

تأشيرة الـ 30 يومًا: مناسبة للرحلات القصيرة.

تأشيرة الـ 90 يومًا: تمنح إقامة أطول لمن يرغب في استكشاف دبي براحة أكبر.



التأشيرات متعددة الدخول: تسمح بزيارة دبي أكثر من مرة خلال سنة أو سنتين، وتناسب المسافرين المتكررين.



الشروط والمتطلبات:

تعتمد التأشيرة على الجنسية، وقد تختلف شروط التقديم والرسوم بناءً على نوع التأشيرة.

يجب التأكد من صلاحية جواز السفر وأوراقك قبل التقديم.