ما أقصى مدة مسموح بها للتأشيرة السياحية إلى دبي؟

أنواع التأشيرات السياحية:
تأشيرة الـ 30 يومًا: مناسبة للرحلات القصيرة.
تأشيرة الـ 90 يومًا: تمنح إقامة أطول لمن يرغب في استكشاف دبي براحة أكبر.
التأشيرات متعددة الدخول: تسمح بزيارة دبي أكثر من مرة خلال سنة أو سنتين، وتناسب المسافرين المتكررين.
الشروط والمتطلبات:
تعتمد التأشيرة على الجنسية، وقد تختلف شروط التقديم والرسوم بناءً على نوع التأشيرة.
يجب التأكد من صلاحية جواز السفر وأوراقك قبل التقديم.
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