ما أهمية الرقمين 86 و47؟ وما علاقتهما بالدعوة إلى اغتيال ترامب؟

وأثارت الرموز جدلًا، إذ يُفسّر الرقم 86 عادة بمعنى "التخلص من"، بينما يرمز الرقم 47 إلى ترتيب ولاية دونالد ترامب. وعلّق دونالد ترامب الابن متهمًا كومي بالتحريض على العنف، واصفًا إياه بـ"المختل عقليًا".
ورد كومي موضحًا أن الصورة كانت عفوية، ولم يدرك أن الأرقام قد تُفسَّر بشكل عنيف، مضيفًا: "أعارض العنف بكل أشكاله، لذا حذفت المنشور".
وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن الوزارة وجهاز الخدمة السرية يحققان في الحادث، بينما أشار متحدث باسم الجهاز إلى أن التحقيق جارٍ في أي تهديد محتمل يُطال الأشخاص الخاضعين للحماية
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