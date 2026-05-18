ما الذي يراه دماغك في اللوحة الفنية الأصلية ويغيب عن نسخة الذكاء الاصطناعي؟

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن الرياضيات قد تفسّر سبب انجذاب البشر إلى بعض اللوحات الفنية وتأثرهم بها أكثر من غيرها.





وحلل فريق علمي بقيادة ياسيك روغالا من جامعة وارسو، وشبنم قادر من جامعة هارتفوردشاير، الأعمال الفنية التجريدية لكل من Wassily Kandinsky وMark Rothko وJackson Pollock، وقارنوها بصور أُنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي بأساليب فنية مشابهة.



واستخدم الباحثون تقنية “الطوبولوجيا الحاسوبية” لتحليل البنية الخفية للعمل الفني، من خلال دراسة كيفية ترابط الأشكال والتفاصيل والحدود داخل اللوحة. وأظهرت النتائج أن الأعمال الأصلية تتمتع بتنظيم مكاني فريد تفتقر إليه الصور المُنتجة بالذكاء الاصطناعي.



وركزت الدراسة على النمط المرتبط بالتوازن بين مركز الصورة وأطرافها، إذ رأى الباحثون أن كبار الفنانين التجريديين اتبعوا بشكل حدسي قواعد تركيبية داخلية قد تكون السبب في منح لوحاتهم هذا التماسك والقوة العاطفية.



واختبر الفريق هذه الفرضية على مجموعة من الأشخاص داخل مختبر ومعرض فني، حيث جرى تتبع حركة العين ونشاط الدماغ أثناء مشاهدة الأعمال الفنية. وتبين أن المشاركين نظروا إلى اللوحات الأصلية بتركيز وثقة أكبر، كما أظهرت أدمغتهم استجابة أكثر تكاملا واستقرارا.



وفي المقابل، بدت النظرات أكثر تشتتا عند مشاهدة الصور المُنتجة بالذكاء الاصطناعي، فيما كانت المعالجة الدماغية أقل استقرارا.



وأشار الباحثون أيضا إلى أن بيئة العرض لعبت دورا مؤثرا في طريقة إدراك الأعمال الفنية، إذ غيّر المعرض الفني بشكل ملحوظ الأعمال التي جذبت انتباه المشاهدين ومدة النظر إليها، مؤكدين أن تجربة الفن لا تتأثر باللوحة وحدها، بل بالفضاء المحيط بها أيضا.





