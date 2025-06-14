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ما حقيقة وجود 'الزئبق الأحمر' في المومياوات المصرية؟

لىلىلى
تعبيرية
 
السبت، 14-06-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري-   نفى عالم الآثار المصري الشهير د. زاهي حواس ما يُتداول حول وجود مادة تُعرف بـ"الزئبق الأحمر" داخل المومياوات المصرية، واصفًا هذه المزاعم بأنها خرافات لا تستند لأي أساس علمي.

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وقال حواس، خلال لقائه في برنامج "مراسي" على قناة "النهار":
"الفهلوية يزعمون وجود سائل داخل حنجرة المومياء يجعل الإنسان غنيًا أو يمكنه من تسخير الجان، وهذا لا يمت للواقع العلمي أو الأثري بأي صلة".


وفي سياق آخر، كشف حواس عن مشاركته في كتاب جماعي حول ملف استعادة الآثار المسروقة من مصر، حيث كتب فصلًا كاملاً عن الجهود التي قادها شخصيًا في هذا المجال.


كما أشار إلى وجود مباحثات لإقامة مؤتمر دولي في المكسيك بمشاركة منظمة اليونسكو، للضغط من أجل تعديل القوانين الدولية التي تعرقل عودة الآثار المصرية، مشيرًا إلى تنسيقه مع وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، لإخراج هذا المؤتمر إلى النور.

 

روسيا اليوم 

 
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