الثلاثاء 2026-04-14 01:31 م

ما مقدار النوم الذي يحتاجه كبار السن؟

تعبيرية
الوكيل الإخباري-   أفاد الدكتور رومان بوزينوف، أخصائي النوم أن كبار السن يحتاجون إلى نفس القدر من النوم الذي يحتاجه الشباب.

ووفقا له، تتراجع مع التقدم في السن، جودة النوم ويقل عدد مراحل النوم العميق. كما يزداد عدد مرات الاستيقاظ الليلي. وهذه التغيرات طبيعية.

ويقول: "تستمر عملية تجديد الأعضاء والأجهزة. ولكن الأمر الوحيد هو أن الشخص يبدأ بالشعور بمزيد من التعب الجسدي، لكن هذا لا يستدعي بالضرورة مزيدا من النوم. يبدأ الشخص بالقلق حيال هذا الأمر ويحاول إيجاد حل. فيذهب إلى الطبيب ويخبره بأنه يعاني من صعوبة في النوم. فيصف له الطبيب على الفور حبوبا منومة".

ولكن بوزينوف يحذر من أن هذا النهج في حل المشكلة قد يؤدي إلى إدمان المخدرات، والتدهور المعرفي، وحالات تشبه الخرف.

ولتجنب ذلك، ينصح بتجنب القيلولة أثناء النهار، وإلا سيخصم هذا الوقت من ساعات النوم الليلية. لأن جسم الإنسان يحتاج إلى عدد معين من ساعات النوم، التي بعدها لن يرتاح.

 
 


سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

