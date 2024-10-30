ما هو أول مكان يشهد شروق الشمس؟

الوكيل الإخباري- مشاهدة شروق الشمس من أكثر الظواهر الطبيعية هدوءاً على وجه الأرض، حيث يبلغ قطر الأرض الاستوائي 7926 ميلاً (12760 كيلومتراً).

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وقال "كاميرون هامل"، الباحث وعالم الفيزياء الفلكية النظرية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، إن "جزيرة كارولين" تعد أول مكان على الأرض تشرق فيه الشمس، وفقاً لموقع "news18".



وتقع الجزيرة غير المأهولة بالسكان في شرق كيريباتي، وتعرف أيضاً باسم "جزيرة كارولين".



ولهذا السبب، تعد الجزيرة أقدم منطقة زمنية على وجه الأرض.

وهذه الجزيرة هي منطقة على الكرة الأرضية يبلغ عرضها حوالي 15 درجة طولية، وتمتد من القطب إلى القطب.



وأضاف كاميرون إنه من منظور فيزيائي لا يوجد شروق أول للشمس.



وهو باحث ما بعد الدكتوراه في الفيزياء الفلكية النظرية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.



ويمتد خط التاريخ الدولي على مسافة 2000 ميل (3200 كيلومتر) تقريباً شرق كيريباتي، وهي مجموعة من الجزر تمتد على خط الاستواء.



وخط الاستواء هو خط وهمي حول منتصف كوكب أو أي جسم سماوي آخر، ويقع في منتصف الطريق بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي.



ما هو خط التاريخ الدولي؟

يمر خط التاريخ الدولي عبر منتصف المحيط الهادئ، على طول خط الطول 180 درجة في الغالب.

وهو خط مستقيم، ويوجد بعض النقاط التي ينحرف فيها لتجنب تقسيم الدولة إلى منطقتين زمنيتين، أو لأسباب سياسية واقتصادية.



أين حدث أول شروق للشمس في الهند؟

شوهد شروق الشمس لأول مرة في بلدة دونج الصغيرة في منطقة أنجاو بولاية أروناتشال براديش الهندية.



وتقع دونج على ارتفاع 1240 متراً فوق مستوى سطح البحر عند التقاء نهري لوهيت وساتي.

وتتمتع هذه القرية بموقع استراتيجي بين الصين وميانمار.