ما هي السرعة الأمثل للسيارة لتوفير البنزين؟

عند السير على الطريق السريع، يعمل محرك سيارتك بجهد للتغلب على مقاومة الرياح. ستحرق وقودًا إضافيًا بنسبة تصل إلى 15% عند سرعة 100 كم/ساعة و25% أكثر عند سرعة 110 كم/ساعة.
قد يغريك ذلك بالقيادة ببطء، ولكن إذا كنت تقود بسرعة أقل من 50 كم/ساعة، فسوف ينخفض محرك سيارتك إلى سرعة أقل، وبالتالي يستهلك المزيد من الوقود. وفي الختام، فإن الثبات على سرعة 56-96 كم/ساعة على الطريق السريع هو الأفضل لتحقيق الاقتصاد الأمثل في استهلاك الوقود.
بشكل عام، السيارات الأصغر حجمًا والأخف وزنًا والأكثر ديناميكية هوائية ستحصل على أفضل عدد من الأميال عند السرعات الأعلى، بينما ستحصل المركبات الأكبر حجمًا والأثقل والأقل ديناميكية هوائية على أفضل عدد من الأميال عند السرعات المنخفضة.
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