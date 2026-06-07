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ما هي العلاقة المعقدة في الزواج؟ خبيرة علاقات أسرية توضح

لاى
تعبيرية
 
الأحد، 07-06-2026 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   توضح استشارية العلاقات الأسرية نهاد الأباصيري أن العلاقة المعقدة في الزواج تنشأ عندما يغيب الوضوح والاستقرار، وتتراكم المشكلات نتيجة اختلاف الشخصيات والاحتياجات والضغوط اليومية، ما يضع الزوجين في "منطقة رمادية" تتطلب جهداً إضافياً للفهم والتعامل.

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ومن أبرز علامات هذه العلاقة: غياب التواصل الفعّال، الشعور الدائم بالتعاسة، تضارب التوقعات، فقدان الأمان والاستقرار، غياب الوضوح والالتزام، ضعف الحدود الشخصية، وصعوبة التعبير عن المشاعر الحقيقية خوفاً من الرفض أو النقد.


أما أسباب التعقيد فتشمل اختلاف الأنماط الشخصية، الضغوط المالية والحياتية، تراجع الحوار، فقدان التقدير، الفجوات في التواصل، تغيّر الأولويات، وعدم فهم لغات الحب المختلفة بين الزوجين.


وتؤكد الأباصيري أن استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى اتساع الفجوة العاطفية بين الشريكين، ما يجعل العلاقة أكثر استنزافاً وتعقيداً بمرور الوقت.

 

 

سيدتي 

 

 
 


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