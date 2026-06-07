ما هي العلاقة المعقدة في الزواج؟ خبيرة علاقات أسرية توضح

ومن أبرز علامات هذه العلاقة: غياب التواصل الفعّال، الشعور الدائم بالتعاسة، تضارب التوقعات، فقدان الأمان والاستقرار، غياب الوضوح والالتزام، ضعف الحدود الشخصية، وصعوبة التعبير عن المشاعر الحقيقية خوفاً من الرفض أو النقد.
أما أسباب التعقيد فتشمل اختلاف الأنماط الشخصية، الضغوط المالية والحياتية، تراجع الحوار، فقدان التقدير، الفجوات في التواصل، تغيّر الأولويات، وعدم فهم لغات الحب المختلفة بين الزوجين.
وتؤكد الأباصيري أن استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى اتساع الفجوة العاطفية بين الشريكين، ما يجعل العلاقة أكثر استنزافاً وتعقيداً بمرور الوقت.
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