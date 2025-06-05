ما هي شروط الأضحية في عيد الأضحى؟

الوكيل الإخباري- خلال عيد الأضحى المبارك، يعيش المسلمون حول العالم أجواء روحانية مميزة، يغمرها الفرح والترقب، وهم يستعدون لأداء شعيرة الأضحية، التي تمثل قمة في السخاء والتقرب إلى الله، عبر ذبح الأنعام وتوزيع لحومها على المحتاجين.

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وفي الوقت الذي يفضل فيه البعض أداء الأضحية بأنفسهم، يختار آخرون التبرع بها من خلال حملات موثوقة، مثل حملة الأضاحي التي تنظمها الإغاثة الإسلامية حول العالم، والتي تتيح للمضحين فرصة إيصال أضحياتهم إلى مستحقيها في مختلف الدول.



هذا المقال يهدف إلى تسليط الضوء على شروط الأضحية، سواء ما يتعلق بالمُضحي أو بالحيوان المضحى به، لضمان قبول الأضحية شرعًا وتحقيق معناها التعبدي.



أولًا: شروط المُضحّي

لقبول الأضحية، هناك شروط يجب أن تتوفر في المُضحّي، أبرزها:

إخلاص النية لله وحده دون رياء.

الخشوع والتواضع أثناء أداء النسك.

اتباع الأحكام الشرعية للذبح، بما فيها التسمية والذبح في الوقت المحدد شرعًا.

ثانيًا: شروط الأضحية وأعمارها حسب النوع

1. الأضحية من الغنم

العمر: 6 أشهر فأكثر.

الحالة: سليمة، خالية من العيوب الظاهرة، وبوزن مناسب لحاجة الأسرة.

2. الأضحية من البقر

العمر: سنتان فأكثر.

الشروط: خالٍ من الأمراض المعدية والعيوب، ويُفضل أن يكون بحالة بدنية جيدة.

3. الأضحية من الخروف

الخروف يُعد من أكثر الأضاحي شيوعًا، ويُشترط أن يكون عمره سنة فأكثر، وسليمًا من أي عيب ظاهر.

4. الأضحية من الماعز

العمر: سنة فأكثر (البعض يقبل 6 أشهر إن كان سمينًا).

الحالة: خالٍ من العيوب والأمراض، ويتميّز بطعمه الجيد رغم صغر حجمه وسعره المناسب.

5. الأضحية من الإبل

العمر: خمس سنوات فأكثر.

الشروط: أن تكون قوية وسليمة صحيًا، وخالية من الأمراض والعيوب الجسدية.

6. الأضحية من الضأن

العمر: 6 أشهر على الأقل.

يجب أن يكون الضأن بصحة جيدة وخاليًا من العيوب، ويوفر كمية كافية من اللحم.

7. الأضحية من العجول

العمر: من 14 إلى 16 شهرًا (بعض الفقهاء يقبلون سنتين).

يُشترط السلامة التامة وخلوّ العجل من العيوب، إلى جانب الوزن الجيد.

خلاصة

الالتزام بشروط الأضحية يعكس حرص المسلم على التقرب إلى الله بأفضل وأكمل صورة، ويضمن قبول العمل. فالأضحية ليست مجرد ذبح، بل عبادة وشكر وتجسيد لقيم التضحية والتكافل.



مع الالتزام بهذه الشروط، ترتقي الأضحية من مجرد شعيرة إلى رسالة إنسانية تعبّر عن الرحمة والعطاء وروح الإسلام.