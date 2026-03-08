ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟

ويقول خبراء الصحة إن الجسم بعد الصيام، يحتاج إلى وقت لاستعادة نشاط الجهاز الهضمي تدريجياً. ولذلك، فإنَّ الإسراع في تناول الطعام قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ، وعسر الهضم، والشعور بثقل في المعدة. أيضاً، فإنَّ تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة يمنع الدماغ من إرسال إشارات الشبع في الوقت المناسب، ما يزيد احتمال الإفراط في الأكل.
وتشير دراسات غذائية إلى أن الدماغ يحتاج عادة ما بين 15 و20 دقيقة لإرسال إشارة الشبع، ما يعني أن الأكل السريع قد يدفع الشخص إلى تناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم. كذلك، فإن عدم مضغ الطعام جيداً يرهق المعدة ويؤثر في عملية الهضم.
ويؤكد اختصاصيو الصحة أن الإفطار بطريقة متدرجة يعد الخيار الأفضل، إذ يُنصح بالبدء بالماء والتمر أو بحساء خفيف، ثم الانتظار بضع دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية، مع الحرص على المضغ الجيد وتناول الطعام ببطء.
ويرى خبراء أن اتباع هذه العادات الغذائية الصحية خلال رمضان يساعد على تحسين عملية الهضم، ويقلل من الشعور بالتعب بعد الإفطار، كما يسهم في الحفاظ على الوزن وتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالإفراط في الطعام.
