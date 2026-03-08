الأحد 2026-03-08 11:59 ص

ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟

ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟
تعبيرية
 
الأحد، 08-03-2026 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   يعمد كثيرون إلى تناول الطعام بسرعة خلال وجبة الإفطار في رمضان، لكن هذا الأمر يتسبب بمشاكل صحية كثيرة.اضافة اعلان



ويقول خبراء الصحة إن الجسم بعد الصيام، يحتاج إلى وقت لاستعادة نشاط الجهاز الهضمي تدريجياً. ولذلك، فإنَّ الإسراع في تناول الطعام قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ، وعسر الهضم، والشعور بثقل في المعدة. أيضاً، فإنَّ تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة يمنع الدماغ من إرسال إشارات الشبع في الوقت المناسب، ما يزيد احتمال الإفراط في الأكل.

وتشير دراسات غذائية إلى أن الدماغ يحتاج عادة ما بين 15 و20 دقيقة لإرسال إشارة الشبع، ما يعني أن الأكل السريع قد يدفع الشخص إلى تناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم. كذلك، فإن عدم مضغ الطعام جيداً يرهق المعدة ويؤثر في عملية الهضم.

ويؤكد اختصاصيو الصحة أن الإفطار بطريقة متدرجة يعد الخيار الأفضل، إذ يُنصح بالبدء بالماء والتمر أو بحساء خفيف، ثم الانتظار بضع دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية، مع الحرص على المضغ الجيد وتناول الطعام ببطء.

ويرى خبراء أن اتباع هذه العادات الغذائية الصحية خلال رمضان يساعد على تحسين عملية الهضم، ويقلل من الشعور بالتعب بعد الإفطار، كما يسهم في الحفاظ على الوزن وتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالإفراط في الطعام.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتراب موعد الكشف عن المرشد الجديد خلفاً للخامنئي

أخبار محلية اقتراب موعد الكشف عن المرشد الجديد خلفاً للخامنئي

تعبيرية

طب وصحة 5 علامات خفية قد تشير إلى ضعف جهاز المناعة

وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري لبحث الاعتداءات الإيرانية

أخبار محلية وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري لبحث الاعتداءات الإيرانية

كم ساعة يجب أن تنام؟.. دراسة تكشف

منوعات كم ساعة يجب أن تنام؟.. دراسة تكشف

ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟

منوعات ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟

اتصالات هاتفية لرئيس الوزراء مع مسؤولين عرب لبحث التصعيد الإقليمي

أخبار محلية اتصالات هاتفية لرئيس الوزراء مع مسؤولين عرب لبحث التصعيد الإقليمي

لقاء حكومي عاجل لبحث واقع سلاسل التوريد والإمداد

أخبار محلية لقاء حكومي عاجل لبحث واقع سلاسل التوريد والإمداد

للسيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تُشحن "خلال دقائق"

تكنولوجيا للسيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تُشحن "خلال دقائق"



 






الأكثر مشاهدة