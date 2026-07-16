مباراة شعبية في السودان تشعل التواصل بسبب حكم استخدم "الكرباج"

09:54 ص

الوكيل الإخباري- تحولت مباراة كرة قدم شعبية في منطقة أم خنجر الدونكي بولاية القضارف شرقي السودان إلى حديث منصات التواصل، بعدما استبدل الحكم صافرة التحكيم بـسوط (كرباج) لضبط اللاعبين خلال اللقاء. اضافة اعلان





وأظهرت مقاطع متداولة الحكم وهو يلوّح بالسوط عند تصاعد احتجاجات اللاعبين، الذين خاضوا المباراة بملابسهم التقليدية، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة، حيث اعتبر متابعون أن الحكم ابتكر طريقة غير مسبوقة لفرض الانضباط.



وسرعان ما تصدر المقطع منصات التواصل في السودان، وتحول الحكم إلى حديث الجمهور، وسط تساؤلات ساخرة حول ما إذا كانت المباراة تُدار بقوانين كرة القدم أم بقوانين السوط.





