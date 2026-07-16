مباراة شعبية في السودان تشعل التواصل بسبب حكم استخدم "الكرباج"

وأظهرت مقاطع متداولة الحكم وهو يلوّح بالسوط عند تصاعد احتجاجات اللاعبين، الذين خاضوا المباراة بملابسهم التقليدية، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة، حيث اعتبر متابعون أن الحكم ابتكر طريقة غير مسبوقة لفرض الانضباط.
وسرعان ما تصدر المقطع منصات التواصل في السودان، وتحول الحكم إلى حديث الجمهور، وسط تساؤلات ساخرة حول ما إذا كانت المباراة تُدار بقوانين كرة القدم أم بقوانين السوط.
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