مبنى مائل يُثير الذعر في مدينة عربيّة - فيديو

وأكدت السلطات تشكيل لجنة فنية عاجلة لمعاينة المبنى وتقييم حالته، في حين تقدّم النائب محمد جبريل بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان حنفي الجبالي، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والمباني المائلة.
وأشار جبريل إلى أن أحياء كرموز واللبان ومنيا البصل ومحرم بك وحي غرب تضم عدداً كبيراً من العقارات القديمة والمائلة، بعضها لا يتجاوز عمره 10 إلى 15 عاماً فقط، ما يعكس خطورة الوضع.
وطالب النائب لجان الأحياء بسرعة إصدار قرارات واضحة بهدم أو ترميم المباني الآيلة للسقوط، حسب حالتها الفنية، لتفادي كوارث محتملة تهدد أرواح السكان.
-
أخبار متعلقة
-
البرازيل.. زوجان عاشا معا 74 عاما وتوفيا في نفس اليوم
-
تفاصيل جديدة عما حدث داخل غواصة "تيتان" قبل تحطمها
-
جريمة في سوريا ضحيتها طفلة.. عثر عليها مخنوقة في صندوق سيارة
-
سعره يُثير الجدل... سيف نابليون بونابرت يُباع بمبلغ قياسي!
-
علماء: الوضع على الشمس يستقر بحلول 20 مايو
-
وداعًا للدموع مع البصل .. علماء يبتكرون الحل
-
استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة في مصر
-
مارغريت براون.. البطلة التي لم تُغرقها "تيتانيك" - صورة