مبنى مائل يُثير الذعر في مدينة عربيّة - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو متداول لمبنى مائل في محافظة الإسكندرية حالة من القلق بين السكان ، وسط مخاوف من انهياره المفاجئ على سكان المنطقة.

اضافة اعلان



وأكدت السلطات تشكيل لجنة فنية عاجلة لمعاينة المبنى وتقييم حالته، في حين تقدّم النائب محمد جبريل بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان حنفي الجبالي، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والمباني المائلة.



وأشار جبريل إلى أن أحياء كرموز واللبان ومنيا البصل ومحرم بك وحي غرب تضم عدداً كبيراً من العقارات القديمة والمائلة، بعضها لا يتجاوز عمره 10 إلى 15 عاماً فقط، ما يعكس خطورة الوضع.



وطالب النائب لجان الأحياء بسرعة إصدار قرارات واضحة بهدم أو ترميم المباني الآيلة للسقوط، حسب حالتها الفنية، لتفادي كوارث محتملة تهدد أرواح السكان.

📌ياترى مين اللي المفروض يتحاسب ؟ pic.twitter.com/oKNxqP6YHN May 22, 2025