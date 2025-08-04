متحف القرآن الكريم في مكة يعرض أكبر فسيفساء لسورة الفاتحة - صورة

الوكيل الإخباري- يُعد متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي في مكة المكرمة أول متحف متخصص بالقرآن الكريم في العاصمة المقدسة، ويقع بالقرب من جبل حراء، ليكون شاهدًا حضاريًا وثقافيًا على تاريخ كتاب الله.



أبرز المعروضات:

لوحة فسيفسائية ضخمة لسورة الفاتحة ومطلع سورة البقرة، بمساحة 76.67 م²، تتكوّن من أكثر من مليون قطعة بورسلين، مستوحاة من مصحف كتبه الخطاط مصطفى ذو الفقار عام 1656م، والمحفوظ أصله في مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.



أكبر مصحف وأكبر حامل مصحف في العالم، مسجّلان رسميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



مقتنيات وتجربة تفاعلية:

يضم المتحف مخطوطات نادرة، مصاحف أثرية، ومجسمات تعليمية توضح تطور كتابة المصحف الشريف، إلى جانب تقنيات تفاعلية وعروض بصرية تعرف الزوار بعظمة القرآن وتاريخ تدوينه.



يُعد المتحف وجهة تعليمية وثقافية وروحانية تعكس مكانة القرآن الكريم وتاريخ تدوينه، وتربط بين التراث والتقنية الحديثة.

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