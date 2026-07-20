متلازمة القلب السعيد.. حالة نادرة كادت تودي بحياة امرأة

الوكيل الإخباري- كشفت حالة طبية نادرة نُشرت في مجلة Oxford Medical Case Reports البريطانية، الصادرة عن دار نشر جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، أن الفرح المفرط قد يسبب حالة خطيرة تُعرف بـ"متلازمة القلب السعيد".



وتعود الحالة إلى امرأة تبلغ 65 عامًا أصيبت بآلام في الصدر وضيق في التنفس بعد حضور حفل زفاف ابنتها.

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