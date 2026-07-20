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متلازمة القلب السعيد.. حالة نادرة كادت تودي بحياة امرأة

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تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 01:12 م

الوكيل الإخباري-   كشفت حالة طبية نادرة نُشرت في مجلة Oxford Medical Case Reports البريطانية، الصادرة عن دار نشر جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، أن الفرح المفرط قد يسبب حالة خطيرة تُعرف بـ"متلازمة القلب السعيد".

وتعود الحالة إلى امرأة تبلغ 65 عامًا أصيبت بآلام في الصدر وضيق في التنفس بعد حضور حفل زفاف ابنتها.

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وأظهرت الفحوص أنها لا تعاني من جلطة، بل من اعتلال في عضلة القلب يُعرف بمتلازمة تاكوتسيبو، التي قد تنجم عن مشاعر الفرح الشديد.

وأوضح الباحثون أن هذه الحالة نادرة جدًا، وتمثل نحو 4% من حالات متلازمة تاكوتسيبو، لكنها قد تهدد الحياة إذا لم تُشخَّص مبكرًا. وقد تعافت المريضة بالكامل بعد تلقي العلاج، واستعاد قلبها وظائفه الطبيعية.

 
 


gnews

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