متلازمة القلب السعيد.. حالة نادرة كادت تودي بحياة امرأة

وتعود الحالة إلى امرأة تبلغ 65 عامًا أصيبت بآلام في الصدر وضيق في التنفس بعد حضور حفل زفاف ابنتها.
وأوضح الباحثون أن هذه الحالة نادرة جدًا، وتمثل نحو 4% من حالات متلازمة تاكوتسيبو، لكنها قد تهدد الحياة إذا لم تُشخَّص مبكرًا. وقد تعافت المريضة بالكامل بعد تلقي العلاج، واستعاد قلبها وظائفه الطبيعية.
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