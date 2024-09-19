"متوفر في كل منزل"..عنصر سحري للحصول على زجاج لامع في 15 ثانية

«حيلة مذهلة تمامًا»، هكذا وصف موقع «دايلي إكسبريس» البريطاني ما نصح به خبراء التنظيف في إحدى الشركات العالمية للحفاظ على النوافذ، إذ أكدوا أنها ستجعل ربات البيوت لا يستخدمن منظف النوافذ العادي مرة أخرى. فما هي؟
طريقة تنظيف الزجاج والنوافذ في ثوانٍ
«يعد تنظيف النوافذ من المهام الأقل تفضيلاً بالنسبة للعديد من الأشخاص، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت وغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى العديد من المنتجات لإتمام هذه المهمة، إلا أن هذا الأمر يمكن حله بعنصر واحد» بحسب التقرير.
وأوضح التقرير: «شيء واحد للحصول على نوافذ لامعة وخالية من الخطوط، وهو سائل غسيل الأطباق».
4 خطوات للحصول على زجاج لامع في 15 ثانية
مع ظهور العلامات على النوافذ، يمكن اتباع هذه الخطوات من أجل الحصول على زجاج لامع في 15 ثانية وفقًا للتقرير:
ضع صابون الأطباق على قطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة.
افركها على النافذة بالكامل.
استخدم قطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة من أجل مسح الصابون.
سيعمل كالسحر ويزيل الأوساخ في غضون 15 ثانية.
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