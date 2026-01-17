السبت 2026-01-17 01:57 م

متى يبدأ طفلك التعرّف على اسمه؟

لاثياثياثيايثلا
تعبيرية
 
السبت، 17-01-2026 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   يتعرف معظم الأطفال على أسمائهم بين عمر 4 و9 أشهر، وتُعد هذه المرحلة من أبرز الإنجازات المبكرة للرضع، حيث يبدأ الطفل بالاستجابة بالابتسام أو النظر نحو من يناديه.

اضافة اعلان


قبل ذلك، بين 4 و6 أشهر، يلاحظ الأطفال تغييرات نبرة صوت الأهل، وبعد الشهر السابع يبدأون بالتركيز على مصدر الأصوات المختلفة. وفقًا لمركز CDC، معظم الأطفال ينظرون عند مناداتهم بأسمائهم بحلول 9 أشهر.


طرق لمساعدة الطفل على تعلم اسمه:
كرري الاسم باستمرار مع التواصل البصري.
تحدثي بوضوح مع تغيير نبرة الصوت.
صفّي المهام اليومية لتعزيز اللغة.
القراءة والغناء لتوسيع المفردات.
ركّزي على اللغة التعبيرية بالإيماءات والثرثرة والابتسامات.


متى تستشيرين الطبيب؟
إذا لم يستجب الطفل لاسمه عند بلوغه 9 أشهر، قد يشير ذلك إلى تأخر لغوي، مشاكل سمعية، أو اضطراب طيف التوحد، ويُنصح بمراجعة الطبيب لمتابعة نمو اللغة مبكرًا.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ة

طب وصحة كيف يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟

رئيس الوزراء يشارك في زراعة حديقة المفرق الجديدة إيذانا ببدء أعمال إنشائها

أخبار محلية رئيس الوزراء يشارك في زراعة حديقة المفرق الجديدة إيذانا ببدء أعمال إنشائها

7.490 مليار دينار صادرات صناعة عمّان العام الماضي

اقتصاد محلي 7.490 مليار دينار صادرات صناعة عمّان العام الماضي

توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا يطال حوض اليرموك

عربي ودولي توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا يطال حوض اليرموك

6غ

فن ومشاهير توقيف الممثل البريطاني كيفر ساذرلاند في هوليوود

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً - أسماء

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً - أسماء

ف

منوعات "أربعينية الشتاء" دليل الأجداد لـ 40 يوما من الصقيع.. متى ينتهي موسم البرد؟

العموش يطمئن على صحة الصحفي فيصل التميمي بعد الاعتداء عليه

أخبار محلية العموش يطمئن على صحة الصحفي فيصل التميمي بعد الاعتداء عليه



 






الأكثر مشاهدة