متى يبدأ طفلك التعرّف على اسمه؟

الوكيل الإخباري- يتعرف معظم الأطفال على أسمائهم بين عمر 4 و9 أشهر، وتُعد هذه المرحلة من أبرز الإنجازات المبكرة للرضع، حيث يبدأ الطفل بالاستجابة بالابتسام أو النظر نحو من يناديه.

قبل ذلك، بين 4 و6 أشهر، يلاحظ الأطفال تغييرات نبرة صوت الأهل، وبعد الشهر السابع يبدأون بالتركيز على مصدر الأصوات المختلفة. وفقًا لمركز CDC، معظم الأطفال ينظرون عند مناداتهم بأسمائهم بحلول 9 أشهر.



طرق لمساعدة الطفل على تعلم اسمه:

كرري الاسم باستمرار مع التواصل البصري.

تحدثي بوضوح مع تغيير نبرة الصوت.

صفّي المهام اليومية لتعزيز اللغة.

القراءة والغناء لتوسيع المفردات.

ركّزي على اللغة التعبيرية بالإيماءات والثرثرة والابتسامات.



متى تستشيرين الطبيب؟

إذا لم يستجب الطفل لاسمه عند بلوغه 9 أشهر، قد يشير ذلك إلى تأخر لغوي، مشاكل سمعية، أو اضطراب طيف التوحد، ويُنصح بمراجعة الطبيب لمتابعة نمو اللغة مبكرًا.