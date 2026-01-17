متى يبدأ طفلك التعرّف على اسمه؟

قبل ذلك، بين 4 و6 أشهر، يلاحظ الأطفال تغييرات نبرة صوت الأهل، وبعد الشهر السابع يبدأون بالتركيز على مصدر الأصوات المختلفة. وفقًا لمركز CDC، معظم الأطفال ينظرون عند مناداتهم بأسمائهم بحلول 9 أشهر.
طرق لمساعدة الطفل على تعلم اسمه:
كرري الاسم باستمرار مع التواصل البصري.
تحدثي بوضوح مع تغيير نبرة الصوت.
صفّي المهام اليومية لتعزيز اللغة.
القراءة والغناء لتوسيع المفردات.
ركّزي على اللغة التعبيرية بالإيماءات والثرثرة والابتسامات.
متى تستشيرين الطبيب؟
إذا لم يستجب الطفل لاسمه عند بلوغه 9 أشهر، قد يشير ذلك إلى تأخر لغوي، مشاكل سمعية، أو اضطراب طيف التوحد، ويُنصح بمراجعة الطبيب لمتابعة نمو اللغة مبكرًا.
-
أخبار متعلقة
-
"أربعينية الشتاء" دليل الأجداد لـ 40 يوما من الصقيع.. متى ينتهي موسم البرد؟
-
احذر.. هذه الأجهزة تستهلك كهرباء حتى وهي مغلقة
-
بريجيت ماكرون تبهر الجميع برقصة مميزة في ديزني لاند باريس - فيديو
-
مُعمرة هندية "تعود للحياة" قبل لحظات من دفنها - صورة
-
ثعبان ضخم في سريرها.. أسترالية تستيقظ على موقف مرعب (صور)
-
انهيار جليدي مرعب في روسيا - فيديو
-
بالفيديو: عائلة إندونيسية تتحول وجوهها إلى 'سحالي'
-
انتقاماً من الأب.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعها بالرصاص بسبب 'نزاع حضانة'