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مجزرة تهز البصرة.. طفل قتل كل عائلته انتقاماً

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-09-2024 12:29 م

الوكيل الإخباري-   في جريمة هزّت العراق، أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل عائلة من قبل أحد أبنائها في المحافظة.


وقالت القيادة في بيان، إن طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً أقدم ليلة أمس على إطلاق النار بالخطأ على عائلته.

وأكدت أن الحادث أدى إلى مقتل والد الطفل وشقيقه وإصابة شقيقته بجروح.

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كما أوضحت أن والدة الجاني توفيت صباح اليوم متأثرة بجراحها.


وأضافت أن القوات الأمنية ألقت القبض على الصغير وفتحت تحقيقا بالحادث.

 

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن الفتى المتهم اعترف بشكل أولي أمام الجهات الأمنية المتخصصة بالتحقيق بقتل أفراد أسرته الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد.


ونقل المصدر عن المتهم قوله، خلال التحقيقات إن الدوافع وراء ارتكابه للجريمة هي بسبب تعرضه إلى الضرب والتعنيف من قبل والده، وخطط للقيام بجريمته انتقاماً منه، وفقا لوكالة "شفق نيوز".


كما بين أن القوات الأمنية ضبطت السلاح المستخدم بالجريمة نوع "كلاشينكوف"، ويعود لوالده، وضبط أيضا قنبلتين يدويتين في مكان الحادث.

وأكد إجراء فحوصات طبية على المتهم، للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من عدمه.

 
gnews

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