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مجهول يوزّع حلوى قاتلة على 400 شخص في نيوزيلندا

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 14-08-2024 01:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شرطة نيوزيلندا، اليوم، أنه تم التبرع بحلوى تحتوي على مستويات مميتة من الميثامفيتامين وتوزيعها في طرود غذائية في البلاد.

وقالت السلطات في مدينة أوكلاند إنه تم التبرع بحلوى الأناناس،  من قبل شخص مجهول، في عبوة مختومة مخصصة للبيع بالتجزئة، وتوزيعها بعد ذلك في طرود غذائية.

وذكر مفتش المباحث جلين بالدوين أن ثلاثة أشخاص، من بينهم طفلان، طلبوا مساعدة طبية بعد تناول الحلوى المعروفة باسم "المصاصات" في نيوزيلندا.

وأضاف: «من المهم أن يكون الشعب على دراية بهذه المصاصات والخطر الذي تشكله».

وتعمل الشرطة على تحديد الكيفية التي تم بها تداول الحلوى وعددها في المجتمع ومن أين جاءت.

وذكرت الرئيسة التنفيذية لمدينة أوكلاند، هيلين روبنسون، أن الحلوى ربما تكون قد وصلت إلى ما بين 300 و400 شخص.

 

البيان 

gnews

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