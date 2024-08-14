مجهول يوزّع حلوى قاتلة على 400 شخص في نيوزيلندا

وقالت السلطات في مدينة أوكلاند إنه تم التبرع بحلوى الأناناس، من قبل شخص مجهول، في عبوة مختومة مخصصة للبيع بالتجزئة، وتوزيعها بعد ذلك في طرود غذائية.
وذكر مفتش المباحث جلين بالدوين أن ثلاثة أشخاص، من بينهم طفلان، طلبوا مساعدة طبية بعد تناول الحلوى المعروفة باسم "المصاصات" في نيوزيلندا.
وأضاف: «من المهم أن يكون الشعب على دراية بهذه المصاصات والخطر الذي تشكله».
وتعمل الشرطة على تحديد الكيفية التي تم بها تداول الحلوى وعددها في المجتمع ومن أين جاءت.
وذكرت الرئيسة التنفيذية لمدينة أوكلاند، هيلين روبنسون، أن الحلوى ربما تكون قد وصلت إلى ما بين 300 و400 شخص.
-
أخبار متعلقة
-
جامعة روسية تطور أقماراً جديدة لدراسة الغلاف الجوي
-
تقرير يعيد إطلاق الدعوة لاتخاذ إجراءات فاعلة لإنقاذ نحو مليوني حياة من تبعات الأمراض المرتبطة بالتدخين بحلول عام 2065
-
أول ولادة في فرنسا لإحدى سلاحف "غالاباغوس" العملاقة
-
منزل "الجثث" في لبنان.. روائح كريهة كشفت 5 جرائم
-
علامة مهمة جدًا بجانب أيقونة البنزين في السيارة .. هل تعرف معناها؟
-
الموت يفجع الداعية مصطفى حسني بوفاة والدته
-
"بث مباشر لمدة 12 يوما بلا نوم".. يوتيوبر يدخل موسوعة غينيس
-
امرأة تسرق أجنحة دجاج بـ1.5 مليون دولار.. سر "الحيلة الكبرى"