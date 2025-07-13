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محافظة عراقية تتجاوز الحرارة فيها نصف درجة الغليان

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 13-07-2025 06:32 م
الوكيل الإخباري-   تجاوزت درجة الحرارة في محافظة البصرة العراقية، اليوم الأحد، نصف درجة الغليان، وسجّلت إحدى عشرة منطقة عراقية أخرى ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم.اضافة اعلان


ونشرت محطة "بلاسيرفيل" الأميركية المختصة برصد أحوال الطقس، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات حرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وأظهر الجدول أن منطقة مطار البصرة الدولي في العراق سجلت أعلى درجة حرارة في العالم، بواقع 50.3 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة البصرة – حسين، بواقع 49.8 درجة مئوية، وبالمرتبة الثالثة الناصرية بـ49.7 درجة مئوية، وبالمرتبة الرابعة مدينة عبادان في إيران بـ49.6 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة العمارة بالعراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية.

ووفق الجدول أيضاً، جاءت مدينة خانقين بمحافظة ديالى سادساً حيث سجلت 49.1 درجة مئوية، وجاءت مدينة تكريت في صلاح الدين سابعاً بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة علي الغربي بدرجة حرارة 48.9 درجة مئوية.

ثم جاء مطار الكويت الدولي، في الكويت، تاسعاً بدرجة حرارة بلغت 48.9 درجة مئوية، كما جاءت مدينة الأهواز في إيران عاشراً بدرجة حرارة 48.8 درجة مئوية، وجاءت بدرة في واسط بالعراق في المرتبة 11 بدرجة حرارة 48.8 درجة مئوية، ومنطقة بيجي بالعراق جاءت في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48.7 درجة مئوية.

ومنطقة الفاو في العراق جاءت في المرتبة 13 بـ48.7 درجة مئوية، تليها منطقة طوز بالعراق بدرجة حرارة بلغت 48.5 درجة مئوية.

وجاءت منطقة كربلاء في المرتبة 15 بدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية.

وكانت هيئة الأنواء الجوية في العراق توقّعت أمس السبت، وفق بيان نشرته "السومرية نيوز"، أن تسجّل درجات الحرارة العظمى لليوم الأحد، في بغداد، وكربلاء، وكركوك، وصلاح الدين، ونينوى، وبابل، والديوانية، والنجف الأشرف، وديالى 48 درجة، وأربيل 46، والسليمانية 42، وميسان، والناصرية، والبصرة 50 درجة مئوية.

روسيا اليوم
 
 
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