محافظة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

وأظهرت بيانات نشرتها محطة "بلاسيرفيل" الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، جدولاً يضم 15 منطقة ومدينة حول العالم سجلت أعلى معدلات للحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تصدرت منطقة مطار البصرة الدولي القائمة بأعلى درجة حرارة بلغت 48.2 مئوية.
وجاءت مدينة العمارة العراقية بالمرتبة السادسة بـ47.3 درجة مئوية، حي الحسين في البصرة ثامناً 47.1 درجة.
وفي المرتبة 12 جاءت مدينة الناصرية العراقية، وتكريت في المرتبة 13، وأخيراً كربلاء بـ46.6 درجة مئوية.
السومرية
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