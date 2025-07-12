السبت 2025-07-12 04:05 م
 

محافظة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 12:52 م
الوكيل الإخباري-  سجلت محافظة البصرة العراقية، أمس الجمعة، أعلى درجة حرارة في العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات نشرتها محطة "بلاسيرفيل" الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، جدولاً يضم 15 منطقة ومدينة حول العالم سجلت أعلى معدلات للحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تصدرت منطقة مطار البصرة الدولي القائمة بأعلى درجة حرارة بلغت 48.2 مئوية.

وجاءت مدينة العمارة العراقية بالمرتبة السادسة بـ47.3 درجة مئوية، حي الحسين في البصرة ثامناً 47.1 درجة.

وفي المرتبة 12 جاءت مدينة الناصرية العراقية، وتكريت في المرتبة 13، وأخيراً كربلاء بـ46.6 درجة مئوية.

السومرية 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجاهدي القسام

فلسطين القسام تعلن تنفيذ عمليات ضد آليات عسكرية شرق حي الزيتون في غزة

جانب من التوقيع

أخبار محلية "الدراسات المصرفية" يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز برامج التكنولوجيا المالية

الجهاز يمكن تزويده بكاميرات مصغرة

تكنولوجيا اختراق مذهل في عالم التجسس: نحلة تحمل كاميرا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية

زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025

أخبار الشركات زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025

جواز سفر أردني

أخبار محلية الأردن يعزز أمن وثائقه الإلكترونية بتسليم مفاتيح التشفير للإيكاو

شارع الحمام في السلط - أرشيفية

أخبار محلية إجراءات قانونية صارمة تنتظر المخالفين في شارع الحمام

جانب من الورشة

أخبار محلية الوطني لمكافحة الأوبئة يختتم ورشة تقييم المخاطر الصحية في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة