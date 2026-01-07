محاولة سرقة تنتهي بفضيحة.. لص عالق في مروحة مطبخ بالهند - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة كوتا بولاية راجستان الهندية حادثة طريفة وغريبة، بعدما علِق لص داخل فتحة مروحة شفط أثناء محاولته اقتحام منزل خالٍ من السكان. وأظهر مقطع فيديو متداول الرجل عالقًا فيما فرّ شريكه هاربًا. وعند عودة صاحبة المنزل فجرًا، استنجدت بالجيران الذين أبلغوا الشرطة.

وتمكنت القوات، بمساعدة السكان، من تحرير المشتبه به بعد أكثر من ساعة، قبل توقيفه للتحقيق في قضايا سرقة محتملة، وضبط السيارة المستخدمة في المحاولة.