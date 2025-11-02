محاولة فاشلة تثير السخرية.. ميلانيا تحرج ترامب بتصرف عفوي - فيديو

وانتشر الفيديو بشكل كبير مصحوباً بتعليقات ساخرة وتكهنات حول طبيعة العلاقة بين الزوجين، حيث وصف البعض المشهد بأنه محرج للرئيس الأمريكي، فيما اعتبره آخرون تصرفاً عفوياً وسط الزحام والضوضاء خلال المناسبة.
بالتزامن مع تداول الفيديو، تناول مسلسل الرسوم الشهير "ساوث بارك" ترامب في حلقة خاصة بموسم الهالوين بعنوان "المرأة ذات القبعة"، سخر فيها من الرئيس ومن علاقته بزوجته، مصوراً ميلانيا على شكل شبح يطارد ترامب داخل البيت الأبيض.
وشهد الاحتفال الذي استمر أكثر من ساعة أجواء مرحة، إذ شارك ترامب وميلانيا في توزيع الحلوى على الأطفال المتنكرين بأزياء متنوعة، بحضور مئات من أبناء موظفي البيت الأبيض وعائلاتهم، إلى جانب عدد من كبار المستشارين، بينهم ستيفن ميلر وزوجته كايتي ميلر، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.
ترامب حاول الإمساك بيد السيدة الأولى ميلانيا خلال احتفالات الهالوين، لكنه انتهى بالإمساك… بالهواء! 🔥🤣 pic.twitter.com/Hu64zHCewS
