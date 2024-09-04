 
الأربعاء 2024-09-04 10:08 ص
 

 

محبو الفلك على موعد مع ظاهرتين فلكيتين الأسبوع المقبل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-09-2024 08:57 ص

الوكيل الإخباري-   يتابع محبو الفلك الظواهر التي تزين السماء وتجعلها تبدو كلوحة فنية يصعب تقليدها. لذا، فإن الأرض على موعد مع ظاهرتين فلكيتين يومي 8 و9 أيلول الجاري، ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة، دون الحاجة إلى نظارات خاصة.

اضافة اعلان


يقترب الكوكب العملاق زحل، أو كما يُطلق عليه "لؤلؤة المجموعة الشمسية"، من أقرب نقطة إلى سطح الأرض يوم 8 أيلول الجاري.

 

في هذه اللحظة، يصبح وجهه مضاء بالكامل بالشمس، ويظل مرئيًا طوال الليل، ويكون أكثر إشراقًا ولمعانًا من أي وقت آخر في السنة. ولا يشترط ارتداء نظارات لرؤية الظاهرة، بل يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، وفقًا لما أوضحه رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الدكتور أشرف تادرس عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".


يظهر كوكب زحل في 8 سبتمبر كنقطة لامعة تميل إلى اللون الأصفر. وعلى الرغم من إمكانية رؤيته بالعين المجردة، فإن استخدام تلسكوب صغير يساعد على رؤية حلقات زحل المميزة وبعض أقمار الكوكب.


أما في يوم 9 ايلول ، يشرق كوكب عطارد مقترنًا مع النجم ريجولس (Regulus)، المعروف أيضًا بقلب الأسد، والذي يعد ألمع نجم في برج الأسد، بل وفي سماء الليل بشكل عام. وتبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس، ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية، وفقًا لتادرس.


يمكن رؤية الاقتران بين عطارد وريجولس بالعين المجردة دون الحاجة إلى نظارات، وذلك عند الساعة 5:25 صباحًا قبل شروق الشمس، وحتى اختفاء المشهد بسبب شدة ضوء الشفق الصباحي.

المصدر : الوطن

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

أخبار محلية فتح مسارات جديدة ضمن مشروع تقاطع جسر المسلخ

معركة طوفان الأقصى

فلسطين خبير عسكري: الاحتلال بدأ حرب استنزاف وتجنب الاشتباك المباشر مع المقاومة

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تواصل انخفاضها وخام برنت دون 74 دولارا للبرميل

كاميرا المراقبة توثق لحظة وقوع الحادث

منوعات شاهد.. لحظات تحبس الأنفاس لاقتحام مركبة منزلاً في أمريكا

جانب من اللقاء

خاص بالوكيل طالب أردني يبتكر "درون" لإطفاء الحرائق في المباني

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي 410 دنانير سعر الليرة الإنجليزي في الأردن الاربعاء

تعبيرية

طب وصحة الكرز.. فوائد عظيمة وأمراض في طي النسيان

الذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الاردن الاربعاء



 


الأكثر مشاهدة