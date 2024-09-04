محبو الفلك على موعد مع ظاهرتين فلكيتين الأسبوع المقبل

يقترب الكوكب العملاق زحل، أو كما يُطلق عليه "لؤلؤة المجموعة الشمسية"، من أقرب نقطة إلى سطح الأرض يوم 8 أيلول الجاري.
يظهر كوكب زحل في 8 سبتمبر كنقطة لامعة تميل إلى اللون الأصفر. وعلى الرغم من إمكانية رؤيته بالعين المجردة، فإن استخدام تلسكوب صغير يساعد على رؤية حلقات زحل المميزة وبعض أقمار الكوكب.
أما في يوم 9 ايلول ، يشرق كوكب عطارد مقترنًا مع النجم ريجولس (Regulus)، المعروف أيضًا بقلب الأسد، والذي يعد ألمع نجم في برج الأسد، بل وفي سماء الليل بشكل عام. وتبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس، ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية، وفقًا لتادرس.
يمكن رؤية الاقتران بين عطارد وريجولس بالعين المجردة دون الحاجة إلى نظارات، وذلك عند الساعة 5:25 صباحًا قبل شروق الشمس، وحتى اختفاء المشهد بسبب شدة ضوء الشفق الصباحي.
المصدر : الوطن
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