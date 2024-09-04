محبو الفلك على موعد مع ظاهرتين فلكيتين الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- يتابع محبو الفلك الظواهر التي تزين السماء وتجعلها تبدو كلوحة فنية يصعب تقليدها. لذا، فإن الأرض على موعد مع ظاهرتين فلكيتين يومي 8 و9 أيلول الجاري، ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة، دون الحاجة إلى نظارات خاصة.

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يقترب الكوكب العملاق زحل، أو كما يُطلق عليه "لؤلؤة المجموعة الشمسية"، من أقرب نقطة إلى سطح الأرض يوم 8 أيلول الجاري.

في هذه اللحظة، يصبح وجهه مضاء بالكامل بالشمس، ويظل مرئيًا طوال الليل، ويكون أكثر إشراقًا ولمعانًا من أي وقت آخر في السنة. ولا يشترط ارتداء نظارات لرؤية الظاهرة، بل يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، وفقًا لما أوضحه رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الدكتور أشرف تادرس عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".



يظهر كوكب زحل في 8 سبتمبر كنقطة لامعة تميل إلى اللون الأصفر. وعلى الرغم من إمكانية رؤيته بالعين المجردة، فإن استخدام تلسكوب صغير يساعد على رؤية حلقات زحل المميزة وبعض أقمار الكوكب.



أما في يوم 9 ايلول ، يشرق كوكب عطارد مقترنًا مع النجم ريجولس (Regulus)، المعروف أيضًا بقلب الأسد، والذي يعد ألمع نجم في برج الأسد، بل وفي سماء الليل بشكل عام. وتبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس، ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية، وفقًا لتادرس.