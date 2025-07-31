محكمة أمريكية: يمكن إعدام سجين دون تعطيل جهاز تنظيم ضربات القلب

وألغى هذا الحكم قرارًا صادرًا عن محكمة أدنى، مما يمهد الطريق لتنفيذ حكم الإعدام بحق بايرون بلاك صباح الثلاثاء القادم، كما هو مقرر.
ورأت المحكمة العليا في ولاية تينيسي أن اشتراط تعطيل الجهاز سيمثل تدخلًا فعليًا في تنفيذ حكم الإعدام، وهو أمر لا تملك المحكمة الأدنى سلطة القيام به.
وكانت المسألة محلُّ الخلاف تتعلق بكيفية تفاعل الجهاز المنظم لضربات قلب بلاك عند محاولة الولاية إعدامه بحقنة قاتلة من مادة البنتوباربيتال المخدرة.
وكان القاضي راسل بيركنز من محكمة تشانسري في مقاطعة ديفيدسون قد خلص في وقت سابق إلى أن جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في جسد بلاك من المرجح أن يستمر في صعق قلبه كهربائيًّا، مما قد يتسبب في ألم غير ضروري ويُطيل عملية الإعدام.
وأمر القاضي الولاية بإبطال عمل الجهاز قبيل تنفيذ حكم الإعدام بفترة قصيرة.
وراعى أمر القاضي احتمال حصول بلاك على وقف لتنفيذ الحكم في اللحظات الأخيرة، وكان من المحتمل أن يؤدي تعطيل الجهاز قبل الموعد بوقت طويل إلى وفاته قبيل صدور حكم كان من شأنه إنقاذه.
روسيا اليوم
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