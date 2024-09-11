محكمة استرالية تُجبر مسافر على دفع ثمن وقود رحلته

كان الرجل من غرب أستراليا على متن رحلة من بيرث إلى سيدني عندما تسبب سلوكه غير المنضبط في عودة الطائرة إلى عاصمة الساحل الغربي، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست". اتصل موظفو الخطوط الجوية بالشرطة الأسترالية طلباً للمساعدة، وتم القبض على الرجل وتوجيه الاتهام إليه عندما وقع الحادث في 25 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
6 آلاف دولاراً كوقود للطائرة
وعند مثوله أمام محكمة بيرث الجزئية، أقر بالذنب عن السلوك غير المنضبط على متن الطائرة والفشل في الامتثال لتعليمات السلامة، وأمرته المحكمة بدفع أكثر من 6 آلاف دولار كتعويضات لشركة الطيران.
وقالت شونا ديفيس، القائمة بأعمال مفتش الشرطة الاتحادية الأسترالية، إن الأفراد الذين يتسببون في اضطرابات على متن الرحلات الجوية يجب أن يتوقعوا تحمل المسؤولية عن أفعالهم غير القانونية.
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