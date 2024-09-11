محكمة استرالية تُجبر مسافر على دفع ثمن وقود رحلته

الوكيل الإخباري- أُجبر رجل في أستراليا على دفع تكاليف الوقود لرحلة تجارية كان لا بد من إلغائها بسبب سوء سلوكه.

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كان الرجل من غرب أستراليا على متن رحلة من بيرث إلى سيدني عندما تسبب سلوكه غير المنضبط في عودة الطائرة إلى عاصمة الساحل الغربي، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست". اتصل موظفو الخطوط الجوية بالشرطة الأسترالية طلباً للمساعدة، وتم القبض على الرجل وتوجيه الاتهام إليه عندما وقع الحادث في 25 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.



6 آلاف دولاراً كوقود للطائرة

وعند مثوله أمام محكمة بيرث الجزئية، أقر بالذنب عن السلوك غير المنضبط على متن الطائرة والفشل في الامتثال لتعليمات السلامة، وأمرته المحكمة بدفع أكثر من 6 آلاف دولار كتعويضات لشركة الطيران.



وقالت شونا ديفيس، القائمة بأعمال مفتش الشرطة الاتحادية الأسترالية، إن الأفراد الذين يتسببون في اضطرابات على متن الرحلات الجوية يجب أن يتوقعوا تحمل المسؤولية عن أفعالهم غير القانونية.

وأوضحت ديفيس: "يجب أن يكون هذا الحادث بمثابة تحذير من أن السلوك السيئ على متن الطائرة يمكن أن يكلف الجاني تكلفة باهظة". وتابعت: "من الأسهل بكثير اتباع تعليمات موظفي الخطوط الجوية بدلاً من التسبب في مشكلات غير ضرورية، والتي قد تنتهي بالإضرار بأموالك. تلتزم ا لشرطة بضمان رحلة آمنة لجميع المسافرين - بدءاً من مغادرتهم حتى وصولهم إلى وجهتهم".

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