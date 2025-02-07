 
الجمعة 2025-02-07 10:32 ص
 

محكمة تركية تصدر أغرب وأطول حكم في التاريخ!

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 07-02-2025 09:30 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت المحكمة الجنائية في تركيا لأول مرة، حكما غريبا بالسجن مدته 45 ألفا و376 عاما و6 أشهر، بعد إدانة شخص بجرائم متعددة.اضافة اعلان


وشملت هذه التهم "الاحتيال عبر أنظمة المعلومات"، و"غسل الأموال"، و"تشكيل وإدارة تنظيم إجرامي".

وأدانت المحكمة، الأربعاء، مؤسس النظام المالي المعروف باسم "بنك المزرعة"، محمد أيدين المعروف بـ"توسونجوك"، في جلسة النطق بالحكم، حيث مثل أمام القاضي 5 متهمين محتجزين، من بينهم محمد أيدين (33 عاما) وشقيقه فاتح أيدين، في 5 قضايا منفصلة، تم النظر فيها جميعا في المحكمة الجنائية العليا السادسة في الأناضول.

وبعد جلسة استماع طويلة، شهدت انقطاعا استمر نحو ساعتين، أعلنت هيئة المحكمة قرارها الذي اعتبر من بين أطول الأحكام الصادرة في تاريخ القضاء التركي.

ووفقا لقرار المحكمة، فقد تم الحكم بالسجن لمدة 45 ألفا و376 عاما و6 أشهر لكل من المتهم الرئيسي ومؤسس "بنك المزرعة" محمد أيدين، وشقيقه فاتح، وكوراي هاسغول المشارك في جريمة الاحتيال.

وإضافة إلى الأحكام بالسجن، فرضت المحكمة غرامة قضائية ضخمة بلغت 496 مليونا و64 ألف ليرة تركية على كل من محمد أيدين وشقيقه فاتح أيدين، على أن يتم تسديد هذه الغرامة على مدار 24 شهرا.

روسيا اليوم
 
gnews

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