الخميس 2025-05-08 01:54 م
 

محكمة كينية تصدر حكما قاسيا بحق سارقي 5000 نملة

لا
تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 10:27 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة The Independent أن محكمة في كينيا أصدرت حكمًا غير معتاد، قضى بفرض أقصى عقوبة على متهمين بسرقة 5000 نملة كينية، تمثلت في غرامة مالية قدرها 7700 دولار أو السجن لمدة عام.

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ولم توضح الصحيفة تفاصيل إضافية حول نوع النمل أو ظروف السرقة، لكن القرار أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل بسبب غرابة الواقعة والعقوبة.

 

لبنان 24 

 
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