محكمة كينية تصدر حكما قاسيا بحق سارقي 5000 نملة

ولم توضح الصحيفة تفاصيل إضافية حول نوع النمل أو ظروف السرقة، لكن القرار أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل بسبب غرابة الواقعة والعقوبة.
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