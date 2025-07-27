محمد حسني مبارك يتصدر مواقع التواصل في مصر.. ما السبب؟

وقال أحد أقارب الطالب محمد حسني مبارك، إن الطالب متفوق من الصغر ويحصد المراكز طوال مراحله التعليمية حتى تفوق بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة بمجموع 93%.
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