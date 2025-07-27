محمد حسني مبارك يتصدر مواقع التواصل في مصر.. ما السبب؟

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الطالب محمد حسني مبارك، ابن قرية جراجوس بمحافظة قنا مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد حصوله على 93% بالثانوية العامة 2025 شعبة علمي رياضة للعام الدراسي 2025.

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وقد لفت اسم الطالب أنظار الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتطابقه مع اسم الرئيس الراحل، مما أثار تفاعلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا.



وقال أحد أقارب الطالب محمد حسني مبارك، إن الطالب متفوق من الصغر ويحصد المراكز طوال مراحله التعليمية حتى تفوق بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة بمجموع 93%.