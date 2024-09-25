"محيطاتنا".. مسلسل وثائقي بصوت أوباما

يتضمن الفيديو البالغ مدته نحو دقيقة ونصف الدقيقة، لقطات نادرة لحيتان الأوركا التي تصطاد الفقمة، وأسراب الأسماك المرتفعة، ولقطة مقربة لحيوان "فرس البحر" الملون، وغيرها الكثير من روائع المحيطات.
كما يظهر في الفيديو لقطات من خلف الكواليس للرئيس السابق أوباما وهو يسجل صوته في استوديوهات التسجيل. وأرفقت المنصة الفيديو بتعليق قالت فيه إن العالم لن يكون هو نفسه بمجرد رؤيته من الأسفل. الغوص في "محيطاتنا" تشكل سلسلة وثائقية شيّقة من خمس حلقات، يرويها أوباما، تحت إشراف مخرج وثائقيات الحياة البرية جيمس هانيبورن.
ووصفت المنصة السلسلة بمغامرة مذهلة تنقل المشاهدين بعيدًا في رحلة عالمية لاكتشاف القصص الساحرة للمحيطات الخمسة على كوكب الأرض، مع التعمق أكثر في حياة المخلوقات داخل هذه النظم البيئية المائية ذات الطبيعة العجائبية.
-
أخبار متعلقة
-
قاعدة مدهشة للملك تشارلز في توفير الطعام
-
أول انتحار بـ"كبسولة الموت" في سويسرا .. و120 شخصا في قائمة الانتظار (فيديو)
-
صفار بيض دجاج "باللون الأبيض" في اليابان .. ما القصة؟
-
اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح
-
مصر .. زوج يطرد زوجته وطفلتيه الرضيعتين لأن "خلفة البنات عار"
-
"شبرا بلولة" قرية مصرية تنتج نصف ياسمين العالم
-
فيديو- أسرة مصرية تصطحب طفلها إلى المدرسة بالطبل والمزمار
-
عقد مكون من 500 ماسة بمزاد في لندن