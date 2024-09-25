"محيطاتنا".. مسلسل وثائقي بصوت أوباما

الوكيل الإخباري- "محيطاتنا".. عنوان مسلسل وثائقي بصوت الرئيس الأمريكي أوباما، من المرتقب إطلاقه على نتفليكس بعد شهرين. وروّجت المنصة للسلسلة من خلال فيديو ترويجي أطلقته، أمس الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

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يتضمن الفيديو البالغ مدته نحو دقيقة ونصف الدقيقة، لقطات نادرة لحيتان الأوركا التي تصطاد الفقمة، وأسراب الأسماك المرتفعة، ولقطة مقربة لحيوان "فرس البحر" الملون، وغيرها الكثير من روائع المحيطات.



كما يظهر في الفيديو لقطات من خلف الكواليس للرئيس السابق أوباما وهو يسجل صوته في استوديوهات التسجيل. وأرفقت المنصة الفيديو بتعليق قالت فيه إن العالم لن يكون هو نفسه بمجرد رؤيته من الأسفل. الغوص في "محيطاتنا" تشكل سلسلة وثائقية شيّقة من خمس حلقات، يرويها أوباما، تحت إشراف مخرج وثائقيات الحياة البرية جيمس هانيبورن.



ووصفت المنصة السلسلة بمغامرة مذهلة تنقل المشاهدين بعيدًا في رحلة عالمية لاكتشاف القصص الساحرة للمحيطات الخمسة على كوكب الأرض، مع التعمق أكثر في حياة المخلوقات داخل هذه النظم البيئية المائية ذات الطبيعة العجائبية.