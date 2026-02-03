الثلاثاء 2026-02-03 01:46 م

مخاطر غاز الضحك

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-02-2026 01:22 م

الوكيل الإخباري-   يشير الدكتور فاسيلي شوروف، أخصائي علم النفس إلى أن أي حالة من التسمم تعطل مراكز التحكم والسلوك في الدماغ.

اضافة اعلان

 

ويقول: "يؤدي استخدام غاز الضحك (المعروف أيضاً بأكسيد النيتروز، أو هواء إيبيزا) إلى نقص حاد في الأكسجين في الدماغ. وعندها، يشعر الشخص بالنشوة والفرح وفقدان السيطرة على نفسه".

ووفقا له، قد يفقد بعض الأشخاص وعيهم تحت تأثير هذا الغاز، وقد يتعرضون لإصابات نتيجة السقوط.
ويقول: "قد يؤدي إساءة استخدام غاز الضحك إلى التبلد الذهني، لأنه مادة تغير مستوى الوعي، وتضعف القدرة على التحكم، وقد يتسبب في حوادث سير".

ووفقا له، يستمر مفعول غاز الضحك طالما يتم استنشاقه.

ويقول: "بعد دقيقة أو دقيقتين فقط، يصل الأكسجين إلى الدماغ، فيشعر الشخص بالحاجة إلى المزيد. لذلك قد يلجأ البعض إلى مواد أخرى ذات تأثير أقوى".

ويذكر أن دراسات أظهرت، أن غاز الضحك (أكسيد النيتروز)، قد يكون وسيلة فعالة للتخفيف السريع من الاكتئاب الحاد. ولكن العلماء يحذرون من أن الاستخدام طويل الأمد لهذا الغاز يجب أن يكون تحت مراقبة دقيقة، لأن إساءة استخدامه تؤدي إلى نقص فيتامين B12 واضطرابات عصبية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

اقتصاد محلي ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

تعبيرية

أخبار محلية 60 ديناراً بدلاً من 60 قرشاً .. تصرّف نبيل في أحد مخابز عين الباشا يلقى إشادة واسعة بين المواطنين

تعبيرية

المرأة والجمال تنسيق الدنيم هذا الشتاء بلمسات عصرية

تعبيرية

منوعات مخاطر غاز الضحك

أفادت تقارير صحية بأن ثمرة الأفوكادو تُعد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والجهاز المناعي، وقد أظهرت دراسات ومرجعيات في الطب التقليدي فعاليتها المحتملة في دعم علاج التهابات الم

طب وصحة هل يساعد الأفوكادو في الوقاية من التهابات المسالك البولية؟

خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة

تكنولوجيا خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة

توجه لتشغيل رحلات جوية من مطار مدينة عمّان إلى العقبة

أخبار محلية توجه لتشغيل رحلات جوية من مطار مدينة عمّان إلى العقبة

ذا فويس

فن ومشاهير أفعى تقضي على حياة نجمة "ذا فويس" في نيجيريا



 






الأكثر مشاهدة