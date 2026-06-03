مخاوف متزايدة من تأثير سماعات الرأس على صحة الأذن

12:45 م

الوكيل الإخباري- حذّر خبراء الصحة من أن الاستخدام المفرط لسماعات الرأس ورفع مستوى الصوت لفترات طويلة قد يؤدي إلى أضرار دائمة في السمع، في ظل الاعتماد المتزايد على السماعات للاستماع إلى الموسيقى والبودكاست ومقاطع الفيديو. اضافة اعلان





وأوضح مختصون أن التعرض المستمر للأصوات المرتفعة قد يسبب تراجعاً تدريجياً في القدرة السمعية، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بطنين الأذن، وهي من المشكلات التي باتت ترتبط بشكل متزايد بأنماط الحياة الحديثة.



وفي إطار الحد من هذه المخاطر، توفر العديد من الأجهزة الحديثة أدوات مدمجة لمراقبة مستويات الصوت وتنبيه المستخدمين عند تجاوز الحدود الآمنة.



وتتضمن أجهزة iPhone وiPad ميزة "سلامة سماعات الرأس"، التي تتابع عادات الاستماع وتصدر تنبيهات عند التعرض لمستويات صوت قد تؤثر في السمع، مع إمكانية خفض مستوى الصوت تلقائياً.



كما توفر سماعات Google Pixel Buds ميزة "العافية السمعية"، التي تساعد المستخدمين على مراقبة أنماط الاستماع الخاصة بهم والحصول على تنبيهات عند الاقتراب من مستويات صوت مرتفعة.



ويؤكد خبراء الصحة أهمية الالتزام بقاعدة "60-60"، والتي تنصح بالاستماع عند مستوى لا يتجاوز 60% من الحد الأقصى للصوت ولمدة لا تزيد على 60 دقيقة متواصلة.



كما يشددون على أن استخدام السماعات المزودة بخاصية عزل الضوضاء وتفعيل أدوات الحماية المتاحة في الأجهزة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة السمع وتقليل مخاطر فقدانه على المدى الطويل.





