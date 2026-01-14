مختار تركي يبقى وحيداً في قرية معزولة لرعاية الحيوانات الضالة

ويتولى المختار رعاية القطط والكلاب الضالة التي بقيت في القرية المهجورة، حيث يوفر لها الطعام ويجمع الخبز اليابس من القرى المجاورة، مؤكداً أن بقاءه خلال الشتاء هدفه الأساسي إنقاذ هذه الحيوانات من الهلاك.
وتعود الحياة إلى القرية مع حلول الربيع والصيف، إذ يرجع السكان لممارسة الزراعة والإقامة في منازلهم. وقد لاقت قصة المختار إشادة واسعة في وسائل الإعلام المحلية، التي أبرزت إنسانيته وتفانيه في رعاية الحيوانات.
-
أخبار متعلقة
-
هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟
-
مصر .. توضيح هام حول حقيقة وفاة الكاتب إبراهيم عيسى
-
في الأجواء الثلجية والمنخفضات القوية: دليل الملابس الآمنة داخل البيت وخارجه
-
نصائح مهمة للقيادة الآمنة خلال أيام تساقط الثلوج
-
جريمة تهز الوجدان.. أب يقتل ابنته بعد احتجازها وتجويعها وتعذيبها بوحشية في مصر
-
وظيفة سحرية.. لماذا يحتوي باب الميكروويف على شبكة من النقاط السوداء؟
-
حين يتحول الصالون إلى مساحة أمل.. تضامن مؤثر مع مريضة سرطان في لبنان - فيديو
-
حفيدة هندية تحقق حلم جدّيها برؤية البحر لأول مرة وردّة فعلهما تخطف القلوب - فيديو