مختار تركي يبقى وحيداً في قرية معزولة لرعاية الحيوانات الضالة

الوكيل الإخباري-   في قرية ساريكايا التابعة لمحافظة أديامان جنوب تركيا، بقي المختار علي رضا بيلديك وحيداً مع أسرته بعد مغادرة نحو ألفي من سكان القرية بسبب الشتاء القاسي وتراكم الثلوج وإغلاق الطرق.

ويتولى المختار رعاية القطط والكلاب الضالة التي بقيت في القرية المهجورة، حيث يوفر لها الطعام ويجمع الخبز اليابس من القرى المجاورة، مؤكداً أن بقاءه خلال الشتاء هدفه الأساسي إنقاذ هذه الحيوانات من الهلاك.


وتعود الحياة إلى القرية مع حلول الربيع والصيف، إذ يرجع السكان لممارسة الزراعة والإقامة في منازلهم. وقد لاقت قصة المختار إشادة واسعة في وسائل الإعلام المحلية، التي أبرزت إنسانيته وتفانيه في رعاية الحيوانات.

 

