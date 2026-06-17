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مخلوق نادر بمظهر مخيف.. لكنه حقيقي - صور

سشؤ
ببغاء دراكولا
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد "ببغاء دراكولا"، المعروف علميًا باسم ببغاء بيسكيه، واحدًا من أغرب الطيور في العالم، ويعيش في غابات بابوا غينيا الجديدة.

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ويتميز بريشه الأسود والرمادي وبطنه الأحمر القاني ورأسه الأصلع الشبيه بالنسر، وهو ما أكسبه مظهرًا فريدًا ولقب "ببغاء دراكولا".


ويعتمد هذا الطائر بشكل شبه كامل على ثمار التين في غذائه، ويصل طوله إلى نحو 50 سنتيمترًا، ما يجعله من أكبر أنواع الببغاوات.


ويواجه ببغاء بيسكيه تهديدات متزايدة بسبب إزالة الغابات والصيد غير القانوني، ما دفع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى تصنيفه ضمن الأنواع المعرّضة للخطر.


ورغم مظهره الغريب، يؤدي دورًا مهمًا في النظام البيئي من خلال المساهمة في نشر البذور وتجديد الغابات.

 


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