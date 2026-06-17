مخلوق نادر بمظهر مخيف.. لكنه حقيقي - صور

ويتميز بريشه الأسود والرمادي وبطنه الأحمر القاني ورأسه الأصلع الشبيه بالنسر، وهو ما أكسبه مظهرًا فريدًا ولقب "ببغاء دراكولا".
ويعتمد هذا الطائر بشكل شبه كامل على ثمار التين في غذائه، ويصل طوله إلى نحو 50 سنتيمترًا، ما يجعله من أكبر أنواع الببغاوات.
ويواجه ببغاء بيسكيه تهديدات متزايدة بسبب إزالة الغابات والصيد غير القانوني، ما دفع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى تصنيفه ضمن الأنواع المعرّضة للخطر.
ورغم مظهره الغريب، يؤدي دورًا مهمًا في النظام البيئي من خلال المساهمة في نشر البذور وتجديد الغابات.
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