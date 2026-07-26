مدن عالمية تشتهر بثقافة المقاهي.. تعرف إليها - صور

وتشير تقارير سياحية إلى تزايد شعبية هذا النمط، خاصة بين الشباب، لما يوفره من تجربة تتجاوز زيارة المعالم التقليدية.
وتتصدر مدن مثل فيينا، وباريس، وملبورن، وإسطنبول، وهانوي، ولشبونة قائمة الوجهات التي تشتهر بثقافة المقاهي، حيث تجمع بين القهوة والتاريخ والعمارة والحياة اليومية، لتمنح الزوار تجربة سياحية مختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
6 أماكن خليجية تستقطب الباحثين عن تجارب مختلفة - صور
-
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوب شرقي إيران
-
أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم في الصيف رغم أنها باردة
-
أغسطس 2026 .. شهر استثنائي بعرض فلكي نادر
-
ما أفضل درجة لضبط المكيف في الحر الشديد؟
-
حادث مأساوي في مسبح إيطالي يودي بحياة طفلة عمرها 11 عامًا - فيديو
-
كوريا الجنوبية تحاكم صاحب مطعم شهير لاستخدامه النمل في الأطباق
-
حرائق الغابات تحصد 6 أرواح في الجزائر