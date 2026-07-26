الأحد 2026-07-26 11:36 ص

مدن عالمية تشتهر بثقافة المقاهي.. تعرف إليها - صور

صسشي
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 09:36 ص

الوكيل الإخباري-   لم تعد الرحلات السياحية تقتصر على زيارة المعالم التاريخية والمتاحف، بل أصبح كثير من المسافرين يبحثون عن تجارب تعكس الحياة اليومية والثقافة.

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ومن هنا برزت "سياحة المقاهي" كأحد أبرز الاتجاهات السياحية الحديثة، إذ تحولت المقاهي في العديد من المدن إلى وجهات أساسية لاكتشاف هوية المكان.

وتشير تقارير سياحية إلى تزايد شعبية هذا النمط، خاصة بين الشباب، لما يوفره من تجربة تتجاوز زيارة المعالم التقليدية.

وتتصدر مدن مثل فيينا، وباريس، وملبورن، وإسطنبول، وهانوي، ولشبونة قائمة الوجهات التي تشتهر بثقافة المقاهي، حيث تجمع بين القهوة والتاريخ والعمارة والحياة اليومية، لتمنح الزوار تجربة سياحية مختلفة.

 

ملبورن – أستراليا
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إسطنبول – تركيا
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هانوي – فيتنام

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لشبونة – البرتغال
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