مدير مدرسة في بريطانيا يحظر المرايا في الحمام..لهذا السبب

الوكيل الإخباري- أثارت مدرسة في لينكولنشاير في بريطانيا جدلاً بعد قرار مديرها حظر استخدام المرايا في المراحيض، مبرراً ذلك بأن الطلاب يقضون وقتاً طويلاً في النظر إليها مما يؤدي إلى تأخيرهم عن الدروس.

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وقال مدير مدرسة "ويليام فار، إن المرايا أصبحت سبباً لتجمع الطلاب في المراحيض وتأخيرهم، مما تسبب في مشاعر عدم ارتياح لبقية الطلاب. وأضاف أنه يتم السماح للطلاب الذين يحتاجون إلى مرآة لأغراض طبية بطلب واحدة. ورغم أن القرار قوبل بانتقادات من أولياء الأمور، وصفه البعض بأنه خطوة نحو تحسين انضباط الطلاب.